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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3797379837993800>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 279
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
47
24.51-25.0
12%
33
25.01-25.5
16%
45
25.51-26
10%
29
выше 26
18%
50
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

.. ну що там, торгаші китайським непотребом і контрабасом? :D
- як зараз торгівля? - так і пре? :)
- як і завжди в цей час, чи копає дно? :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:03

  komp написав:Шутка повторённая трижды, выглядит...

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:10

  Долярчик написав:.. ну що там, торгаші китайським непотребом і контрабасом? :D
- як зараз торгівля? - так і пре? :)
- як і завжди в цей час, чи копає дно? :)

От вам би тільки позлорадствувати (до теми не маю ніякого відношення). Якось низько...
А я от дивлюсь на це із іншого боку. Багато хто задумається наскільки став залежний від чогось одного. Можливо зробить висновки. Диверсифікується. Укладуть нові контракти. Піднімуть вітчизняного виробника. Заставлять його вкластись в збільшення якості/асортименту. Все одно кінцева вартість продукції на 100% лягає на покупця.
Ще рекомендував би всім тим хто возить норму із Європи (Польщі) теж насторожитись або почати шукати шляхи легалізації.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:11

  Realist написав:
  Долярчик написав:.. ну що там, торгаші китайським непотребом і контрабасом? :D
- як зараз торгівля? - так і пре? :)
- як і завжди в цей час, чи копає дно? :)

От вам би тільки позлорадствувати (до теми не маю ніякого відношення). Якось низько...
А я от дивлюсь на це із іншого боку. Багато хто задумається наскільки став залежний від чогось одного. Можливо зробить висновки. Диверсифікується. Укладуть нові контракти. Піднімуть вітчизняного виробника. Заставлять його вкластись в збільшення якості/асортименту. Все одно кінцева вартість продукції на 100% лягає на покупця.
Ще рекомендував би всім тим хто возить норму із Європи (Польщі) теж насторожитись або почати шукати шляхи легалізації.
Вітчизняний виробник тоже часто только бирки выробляе, на китайский товар.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

.... і ще, про ті кредити 5-7-9...
- ну що ви, як діти малі!
- спочатку вникніть в суть(розпитайте знайомих підприємців, які зареєструвались, чи проконсультувались в банку) чи самі сходіть проконсультуйтесь, а тоді тут виписуйте зраду!

- наприклад, якщо ви маєте свій цех/фабричку по обробці скла, чи дерева, чи ще чогось... і у вас працює 50+ робітників.... - і хочете взяти кредит на обладнання...... - то вам, швидше ДАДУТЬ кредит, ніж відмовлять!
ДумайТЕ!©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:чи копає дно?


Копання дна - це "продати собаку" (зневага до бідних), "дєдушка" до вченого (зневага до старших), "трубу прорвало" (зневага до закону), замовлення повій (зневага до моралі), катастрофічне падіння промисловості (зневага до економіки), фантастичні зарплати собі улюбленими (зневага до совісті) ...
І не зважаючи на туман, вони далі копають!
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:20

  Realist написав:
  Долярчик написав:.. ну що там, торгаші китайським непотребом і контрабасом? :D
- як зараз торгівля? - так і пре? :)
- як і завжди в цей час, чи копає дно? :)

От вам би тільки позлорадствувати (до теми не маю ніякого відношення). Якось низько...
А я от дивлюсь на це із іншого боку. Багато хто задумається наскільки став залежний від чогось одного. Можливо зробить висновки. Диверсифікується. Укладуть нові контракти. Піднімуть вітчизняного виробника. Заставлять його вкластись в збільшення якості/асортименту. Все одно кінцева вартість продукції на 100% лягає на покупця.
Ще рекомендував би всім тим хто возить норму із Європи (Польщі) теж насторожитись або почати шукати шляхи легалізації.

.... та ні, я теж пливу в тому човні :roll:
- просто, скиглення - нічого не дасть, то краще дивитись на це все "по-іншому"! (як в принципі, ви і пишете вище)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

hxbbgaf написав:То есть обмен валюты от 30 тыс. гривен будет по ИНН и потом наедет налоговая?


Любой ПОВ разобьет ваш обмен на суммы до 30 000 грн, потратите на пару минут больше, чтобы это было самой большой проблемой Чаще проблема в отсутствии чего менять.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:Вітчизняний виробник тоже часто только бирки выробляе, на китайский товар

... 100% так і є!
- а то, дайте польське, дайте польське!
- а поляки де то замовляють? - не в Китаю?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:26

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!
Зображення

Середньотижнева зміна курсу НБУ: +0,137580(+ 0,0155). ДУЖЕ СИЛЬНО ВИРОСЛИ. Йшло догори по + 13,7580(+1,55) копійки за добу. Прискорилися майже в 9 разів! Найбільший вклад дав понеділок - десь 27 копійок.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,038691 (+ 0,0247). СерРічна також росла на тижні в середньому по + 3.87(+ 2.47) копійки за добу. Знову пришвидчились більше ніж в 1,5 рази.

Повні оберти МБ за тиждень - 1951,3139 (1748,2401) млн. долярів. Підросли. Робочий тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень склали 390,26 (349,65) млн.грн. Виросли на 11,61 відсотка і вони більші за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 356,20 (344,84 млн). Воги теж пілросли. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

Хочу наголосити на тому, що в цьому році я враховую одинарне значення величини проданих на міжбанку тільки долярів, яке я дізнаюся звідси -
https://bank.gov.ua/files/Volue.xls

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 24,8407 грн./доляр.
Як видно з графіку СередньоЗваженного річного курсу хоча прибуток припав та продавати доляр має сенс! Я продовжую частинами продавати.

Зображення
Подивитись минулий рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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