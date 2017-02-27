Додано: Сер 05 лют, 2020 13:16

.... і ще, про ті кредити 5-7-9...

- ну що ви, як діти малі!

- спочатку вникніть в суть(розпитайте знайомих підприємців, які зареєструвались, чи проконсультувались в банку) чи самі сходіть проконсультуйтесь, а тоді тут виписуйте зраду!



- наприклад, якщо ви маєте свій цех/фабричку по обробці скла, чи дерева, чи ще чогось... і у вас працює 50+ робітників.... - і хочете взяти кредит на обладнання...... - то вам, швидше ДАДУТЬ кредит, ніж відмовлять!

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