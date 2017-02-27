под контроль попадут все денежные переводы без открытия счета, в том числе международные, на сумму от 30 тыс. грн. Кстати, начиная с этой суммы, обменные пункты также будут докладывать о покупке-продаже валюты своим клиентам. В эту категорию попадают и платежные системы. Если их клиент захочет осуществить операцию, превышающую указанную сумму, ему придется предоставить полную информацию о себе и получателе
То есть обмен валюты от 30 тыс. гривен будет по ИНН и потом наедет налоговая?
Середньотижнева зміна курсу НБУ: +0,137580(+ 0,0155). ДУЖЕ СИЛЬНО ВИРОСЛИ. Йшло догори по + 13,7580(+1,55) копійки за добу. Прискорилися майже в 9 разів! Найбільший вклад дав понеділок - десь 27 копійок. Хай щастить!
Перепрошую, не в курсі питання. А ці оберти разом із НБУ? Тобто сумарні і не показують чисті оберти без продажі чи купівлі НБУ?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist написав:Якщо не помиляюсь, весь цей ріст до 25 відбувався на ринку який був із заниженими оборотами. Вчорашні оберти мають бути високі.
Обороты можно смотреть здесь: https://bank.gov.ua/files/Volue.xls Рекордов не били, но и слишком тонким рынок не был. Чаще держались в привычном коридоре 400-500 (полные, а не только доллар). Для января это немало, учитывая еще и растущий рынок. Вчерашние обороты узнаем завтра. Общий объем продажи будет наверняка большим, НБУ порезвился знатно, а с чистым спросом возможны варианты.
Realist написав:Заставлять його вкластись в збільшення якості/асортименту. Все одно кінцева вартість продукції на 100% лягає на покупця.
Так ведь покупатель не купит... Не надо никого заставлять, так экономика не работает. Заставлять можно и нужно только платить налоги. Диверсификация хороша, когда она естественная. Попытки уйти в сторону плановой экономики приведут к известному результату.
ЗЫ Прикиньте, насколько мы все в повседневной жизни зависим от электричества. Никакие другие зависимости страшными не покажутся