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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3797379837993800

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 279
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
47
24.51-25.0
12%
33
25.01-25.5
16%
45
25.51-26
10%
29
выше 26
18%
50
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:27

Миняйло быстро отреагировали на межбанк 70/75
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:27

  hxbbgaf написав:
  edvardd написав:
под контроль попадут все денежные переводы без открытия счета, в том числе международные, на сумму от 30 тыс. грн. Кстати, начиная с этой суммы, обменные пункты также будут докладывать о покупке-продаже валюты своим клиентам. В эту категорию попадают и платежные системы. Если их клиент захочет осуществить операцию, превышающую указанную сумму, ему придется предоставить полную информацию о себе и получателе
То есть обмен валюты от 30 тыс. гривен будет по ИНН и потом наедет налоговая?

Это фейк.
На серьезных сайтах типа Минфина речь идет только о переводах, игровых ставках и криптовалютах.
https://minfin.com.ua/2020/01/24/40515396/
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:32

Ого , межбанк уже 66/69
С открытия -13/-14 коп
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:46

  zzzzzz написав:Ого , межбанк уже 66/69
С открытия -13/-14 коп
а обороты хоть есть приличные по таким курсАм?
или, как любил говорить ДС, "мелочь куражится"?
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:47

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма!
Зображення

Середньотижнева зміна курсу НБУ: +0,137580(+ 0,0155). ДУЖЕ СИЛЬНО ВИРОСЛИ. Йшло догори по + 13,7580(+1,55) копійки за добу. Прискорилися майже в 9 разів! Найбільший вклад дав понеділок - десь 27 копійок.
Хай щастить!

Перепрошую, не в курсі питання.
А ці оберти разом із НБУ? Тобто сумарні і не показують чисті оберти без продажі чи купівлі НБУ?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Якщо не помиляюсь, весь цей ріст до 25 відбувався на ринку який був із заниженими оборотами.
Вчорашні оберти мають бути високі.

Обороты можно смотреть здесь: https://bank.gov.ua/files/Volue.xls
Рекордов не били, но и слишком тонким рынок не был. Чаще держались в привычном коридоре 400-500 (полные, а не только доллар). Для января это немало, учитывая еще и растущий рынок.
Вчерашние обороты узнаем завтра. Общий объем продажи будет наверняка большим, НБУ порезвился знатно, а с чистым спросом возможны варианты.

  Realist написав:Заставлять його вкластись в збільшення якості/асортименту. Все одно кінцева вартість продукції на 100% лягає на покупця.

Так ведь покупатель не купит...
Не надо никого заставлять, так экономика не работает. Заставлять можно и нужно только платить налоги.
Диверсификация хороша, когда она естественная. Попытки уйти в сторону плановой экономики приведут к известному результату.

ЗЫ Прикиньте, насколько мы все в повседневной жизни зависим от электричества. Никакие другие зависимости страшными не покажутся :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:59

  Captain Obvious написав:Можно подумать, что раз аукцион провальный, то значит завтра на 25.50?
Ведь графики, объективные факторы, падение сборов, эскорт... , да?

А вот хрен.
Это Украина, детка.
Может быть и поход на 24.50.
Ибо позитив же, пэрэмога прёт, не заняли у дяди, значит не загоняем страну в долги как в шелк(и).

Скоро мы продолжим посвящать вас в принципы работы нашего казино, не переключайтесь!



Что и требовалось доказать. :)

Кто ж ожидал при провальном аукционе падение вниз как в пропасть :mrgreen:
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 14:03

  Долярчик написав:.. ну що там, торгаші китайським непотребом і контрабасом? :D
- як зараз торгівля? - так і пре? :)
- як і завжди в цей час, чи копає дно? :)


Hyundai остановил производство в Южной Корее по причине не поступления комплектующих из Китая. Вот вам и непотрiб.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 14:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

К какой отметке двигается?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
 
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  #<1 ... 3797379837993800
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