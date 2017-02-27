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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 лют, 2020 14:51
V2 написав: Долярчик написав:
чи копає дно?
Копання дна - це "продати собаку" (зневага до бідних), "дєдушка" до вченого (зневага до старших), "трубу прорвало" (зневага до закону), замовлення повій (зневага до моралі), катастрофічне падіння промисловості (зневага до економіки), фантастичні зарплати собі улюбленими (зневага до совісті) ...
І не зважаючи на туман, вони далі копають!
Никогда такого не было, за все годы независимости!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 05 лют, 2020 14:53
Сданное па 24.85 откупать па 24.50 или можно и па 24.60?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 05 лют, 2020 14:56
Вкладчик1234 написав:
Сданное па 24.85 откупать па 24.50 или можно и па 24.60?
Маловато будет! (С)
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rasmus
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Додано: Сер 05 лют, 2020 15:03
В принципе уже сейчас можно откупить па24.70 в тас онлайн, что уже будет с профитом. Но гривна пока прирастает под 15% годовых на карточном счету, и на конец месяца намечается небольшая товарная спекуляция, процентов 5% она даст.
Пока понаблюдаю
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Сер 05 лют, 2020 15:04, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 05 лют, 2020 15:03
komp написав: Moneta написав:
Раз на то пошло, а можно под залог овгз взять грн кредит и купить валюту? Сорос так и валил фунт.
Не повторяйте заезженную сказку. Сорос заработал на падении, а валился фунт по другим причинам.
Дополню.
Сорос заработал даже не на самом падении.
Он заработал на гарантии Банка Англии удерживать курс на определенном уровне.
Т.е. "препятствовать естественному движению рынка".
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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vovan_prm
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Додано: Сер 05 лют, 2020 15:10
PS4 написав:
а шо такое
где свидетели доллара па30? почему не берем?
Потеряли интерес к теме. Побегут за покупками, когда будет па30
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 05 лют, 2020 15:15
Кредит под 5% дадут для игры на контрабасе?
Мне в 2017 названивали чтобы я взял у примата под 16.9% недвижимость. Под 5%-9% можно взять.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Додано: Сер 05 лют, 2020 15:21
Удивительно,что Приват покупает по 24,65.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
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lubarec
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Додано: Сер 05 лют, 2020 15:24
Mazay256 написав:Долярчик
Hyundai остановил производство в Южной Корее по причине не поступления комплектующих из Китая. Вот вам и непотрiб.
... тюююююю.......якийсь там Хюндай
- тут Долярчик, в якого 70-80% китайського товару і то ЩЕ ЖИВЕ!!! ТРИМАЄТЬСЯ!!!
... а те, що там всякі Хюндаї-Хуавеї закриваються.... просто СЛАБАКИ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Сер 05 лют, 2020 15:45
lubarec написав:
Удивительно,что Приват покупает по 24,65.
Уже 24,60
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yuriy_kuzmik
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