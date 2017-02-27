zРадио написав:budivelnik написав:Перший - прокачка зафіксована подобово , тому нарахування за транзит проходять по принципу
Прокачуєте на добу не більше 65 млрд м3/365днів=178 млн м3
Якщо прокачали менше - платите все одно за прокачку 178 млн м3
Станом на зараз - обєми прокачки 100 млн м3 на добу, а значить реальна сума проплата становить не 31,72 а 31,72*1,78=56,5 долара за 1000 м3
Не выкручивайся! Ты писал, что в год будет 65 млрд * 44 доллара / 1000 кубов. Понятное дело, что если меньше Газпром прокачает, то эффективный тариф будет выше оговоренного за объем - это само собой разумеется в сделке типа send or pay commitment.
Тем более смешно в защиту своей позиции говорить о возможности перебора, когда по факту отмечается значительный недобор. Да, день дню рознь, но если даже в зимний период квота не перебирается, то уж в летний - тем более не будет. Здесь нужно помнить, что с учетом рекордных запасов газа в ПХГ ЕС на начало зимы и рекордно теплой зимы, потребность в закачке будет ниже и на следующий сезон за счет более высоких остатков.
Да, но речь не об этом. Речь о том, что транзитные доходы упадут к прошлым годам, потому что рост ставки не компенсирует снижение объемов, а ты говоришь на черное белое - что НЕ упадут. Как будто от твоих "заклинаний" денег где-то прибавится...
А ось пряма мова про це:
"Газпром" у січні використав сплачені потужності ГТС України на 46%
Інтерфакс-Україна 03.02.2020
Транзит природного газу через Україну в січні 2020 року становив 2,55 млрд куб. м, тоді як послуги транзиту були сплачені з розрахунку 5,52 млрд куб. м, повідомив голова ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Сергій Макогон.
"Сплачені потужності використано на 46%", - написав він у Facebook у понеділок уранці.
За даними колишнього оператора української ГТС "Укртрнсгазу", в січні 2019 року транзит природного газу становив 7,61 млрд куб. м, що на 25,7% перевищувало показник січня-2018.
Як повідомлялося, укладений у 2009 році транзитний контракт між НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпромом" закінчився в 9:00 1 січня 2020 року. Новий договір між "Нафтогазом" і "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК і новим оператором ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ і "Газпромом" підписано пізно ввечері 30 грудня 2019 року за підсумками тристоронніх газових переговорів Україна-Росія-Єврокомісія.
Контракт передбачає транзит до 2020 року щонайменше 65 млрд куб. м російського газу, що в добовому обчисленні становить 178 млн куб. м. У 2021-2024 роках транзит становитиме по 40 млрд куб. м. Оплата вищезгаданих обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.
Макогон 24 січня повідомив, що ОГТСУ від початку 2020 року транспортував транзитом із Російської Федерації до країн Європейського Союзу та Молдови 2 млрд куб. м газу, отримавши при цьому за принципом "качай або плати" плату за 4,27 млрд куб. м.
Україна в 2019 році збільшила транзит природного газу через свою ГТС на 3,2% - до 89,59 млрд куб. м.