RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3799380038013802

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 280
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
47
24.51-25.0
12%
33
25.01-25.5
16%
46
25.51-26
10%
29
выше 26
18%
50
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 15:45

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Перший - прокачка зафіксована подобово , тому нарахування за транзит проходять по принципу
Прокачуєте на добу не більше 65 млрд м3/365днів=178 млн м3
Якщо прокачали менше - платите все одно за прокачку 178 млн м3
Станом на зараз - обєми прокачки 100 млн м3 на добу, а значить реальна сума проплата становить не 31,72 а 31,72*1,78=56,5 долара за 1000 м3


Не выкручивайся! Ты писал, что в год будет 65 млрд * 44 доллара / 1000 кубов. Понятное дело, что если меньше Газпром прокачает, то эффективный тариф будет выше оговоренного за объем - это само собой разумеется в сделке типа send or pay commitment.

  budivelnik написав:Другий - якщо росія потребуватиме збільшення обємів понад 178 млн м3 на добу-вона зобовязана заплатити перекачування понадлишкових обємів по збільшеним тарифам(до речі ця інформація присутня в статті)- наприклад якщо попередження за добу то тариф росте в 1,44 рази


Тем более смешно в защиту своей позиции говорить о возможности перебора, когда по факту отмечается значительный недобор. Да, день дню рознь, но если даже в зимний период квота не перебирается, то уж в летний - тем более не будет. Здесь нужно помнить, что с учетом рекордных запасов газа в ПХГ ЕС на начало зимы и рекордно теплой зимы, потребность в закачке будет ниже и на следующий сезон за счет более высоких остатков.

  budivelnik написав:Третій -при сьогоднішніх тарифах на прокачку-росія заплатить Україні за транспортування газу більше,ніж Україна витратить на закупку 11 млрд м3 газу.


Да, но речь не об этом. Речь о том, что транзитные доходы упадут к прошлым годам, потому что рост ставки не компенсирует снижение объемов, а ты говоришь на черное белое - что НЕ упадут. Как будто от твоих "заклинаний" денег где-то прибавится...


А ось пряма мова про це:

"Газпром" у січні використав сплачені потужності ГТС України на 46%
Інтерфакс-Україна 03.02.2020
Транзит природного газу через Україну в січні 2020 року становив 2,55 млрд куб. м, тоді як послуги транзиту були сплачені з розрахунку 5,52 млрд куб. м, повідомив голова ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Сергій Макогон.
"Сплачені потужності використано на 46%", - написав він у Facebook у понеділок уранці.
За даними колишнього оператора української ГТС "Укртрнсгазу", в січні 2019 року транзит природного газу становив 7,61 млрд куб. м, що на 25,7% перевищувало показник січня-2018.
Як повідомлялося, укладений у 2009 році транзитний контракт між НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпромом" закінчився в 9:00 1 січня 2020 року. Новий договір між "Нафтогазом" і "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК і новим оператором ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ і "Газпромом" підписано пізно ввечері 30 грудня 2019 року за підсумками тристоронніх газових переговорів Україна-Росія-Єврокомісія.
Контракт передбачає транзит до 2020 року щонайменше 65 млрд куб. м російського газу, що в добовому обчисленні становить 178 млн куб. м. У 2021-2024 роках транзит становитиме по 40 млрд куб. м. Оплата вищезгаданих обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.
Макогон 24 січня повідомив, що ОГТСУ від початку 2020 року транспортував транзитом із Російської Федерації до країн Європейського Союзу та Молдови 2 млрд куб. м газу, отримавши при цьому за принципом "качай або плати" плату за 4,27 млрд куб. м.
Україна в 2019 році збільшила транзит природного газу через свою ГТС на 3,2% - до 89,59 млрд куб. м.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 551
З нами з: 11.01.11
Подякував: 115 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3799380038013802
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Qwerty і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1668, 1669, 1670
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16696 2077420
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2020 10:12
mt7216558
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 35, 36, 37
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
366 63349
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2020 02:27
Gastarbaiter
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6778 1503990
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лют, 2020 15:20
vovan_prm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.