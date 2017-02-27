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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38003801380238033804>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 281
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
47
24.51-25.0
12%
34
25.01-25.5
16%
46
25.51-26
10%
29
выше 26
18%
50
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 15:45

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Перший - прокачка зафіксована подобово , тому нарахування за транзит проходять по принципу
Прокачуєте на добу не більше 65 млрд м3/365днів=178 млн м3
Якщо прокачали менше - платите все одно за прокачку 178 млн м3
Станом на зараз - обєми прокачки 100 млн м3 на добу, а значить реальна сума проплата становить не 31,72 а 31,72*1,78=56,5 долара за 1000 м3


Не выкручивайся! Ты писал, что в год будет 65 млрд * 44 доллара / 1000 кубов. Понятное дело, что если меньше Газпром прокачает, то эффективный тариф будет выше оговоренного за объем - это само собой разумеется в сделке типа send or pay commitment.

  budivelnik написав:Другий - якщо росія потребуватиме збільшення обємів понад 178 млн м3 на добу-вона зобовязана заплатити перекачування понадлишкових обємів по збільшеним тарифам(до речі ця інформація присутня в статті)- наприклад якщо попередження за добу то тариф росте в 1,44 рази


Тем более смешно в защиту своей позиции говорить о возможности перебора, когда по факту отмечается значительный недобор. Да, день дню рознь, но если даже в зимний период квота не перебирается, то уж в летний - тем более не будет. Здесь нужно помнить, что с учетом рекордных запасов газа в ПХГ ЕС на начало зимы и рекордно теплой зимы, потребность в закачке будет ниже и на следующий сезон за счет более высоких остатков.

  budivelnik написав:Третій -при сьогоднішніх тарифах на прокачку-росія заплатить Україні за транспортування газу більше,ніж Україна витратить на закупку 11 млрд м3 газу.


Да, но речь не об этом. Речь о том, что транзитные доходы упадут к прошлым годам, потому что рост ставки не компенсирует снижение объемов, а ты говоришь на черное белое - что НЕ упадут. Как будто от твоих "заклинаний" денег где-то прибавится...


А ось пряма мова про це:

"Газпром" у січні використав сплачені потужності ГТС України на 46%
Інтерфакс-Україна 03.02.2020
Транзит природного газу через Україну в січні 2020 року становив 2,55 млрд куб. м, тоді як послуги транзиту були сплачені з розрахунку 5,52 млрд куб. м, повідомив голова ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Сергій Макогон.
"Сплачені потужності використано на 46%", - написав він у Facebook у понеділок уранці.
За даними колишнього оператора української ГТС "Укртрнсгазу", в січні 2019 року транзит природного газу становив 7,61 млрд куб. м, що на 25,7% перевищувало показник січня-2018.
Як повідомлялося, укладений у 2009 році транзитний контракт між НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпромом" закінчився в 9:00 1 січня 2020 року. Новий договір між "Нафтогазом" і "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК і новим оператором ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ і "Газпромом" підписано пізно ввечері 30 грудня 2019 року за підсумками тристоронніх газових переговорів Україна-Росія-Єврокомісія.
Контракт передбачає транзит до 2020 року щонайменше 65 млрд куб. м російського газу, що в добовому обчисленні становить 178 млн куб. м. У 2021-2024 роках транзит становитиме по 40 млрд куб. м. Оплата вищезгаданих обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.
Макогон 24 січня повідомив, що ОГТСУ від початку 2020 року транспортував транзитом із Російської Федерації до країн Європейського Союзу та Молдови 2 млрд куб. м газу, отримавши при цьому за принципом "качай або плати" плату за 4,27 млрд куб. м.
Україна в 2019 році збільшила транзит природного газу через свою ГТС на 3,2% - до 89,59 млрд куб. м.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:04

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............05.02.2020............06.02.2020
дата розрахунку.............04.02.2020............05.02.2020
Євро.................................27,4556................27,3152
Долар США.....................24,8523................24,7959
После полудня гривна укрепилась на 4.5 копейки.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия. Первое движение традиционно началось в 10-20, подросли на 4 копейки и надолго остановились. В 11-30 решили идти вниз и к полудню вернулись на уровень открытия.
После 12 падение продолжилось, набирая темп. Проигнорировав традиционное обеденное время, к 13-30 потеряли 13 копеек и резко остановились явно под влиянием очень крупного покупателя. Не будем показывать пальцем, но это был слоненок :)
Так и не решившись после 13-30 на какие-либо движения, официальный курс встретили котировками 24.6600 - 24.6900. За день снижение составило 13 копеек относительно открытия и 12 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Интересная сессия с разнонаправленной динамикой. В начале ощущалось психологическое влияние недавнего роста, его попытались повторить, но валюты оказалось слишком много. Перелом произошел вполне рыночно. Регулятор в утреннюю борьбу не вмешивался, а только уже ловил котировки, когда рынок окончательно определился.
У меня есть сомнение в том, что основное влияние на укрепление гривны оказала оплата за облигации. Размещение было не очень объемным, да и серьезный излишек предложения сформировался во второй половине торгов. Под облигации, по идее, должны были продавать с самого утра. Похоже, на рынок выходил еще кто-то крупный.

Этот день в истории:
2019 - 27.2159 (-21) -242
2018 - 27.7424 (-14) -295

2017 - 27.0780 (+9)
2016 - 25.9130 (+2)
Примечательно, что и в прошлые 2 года этот день отличился существенным укреплением гривны.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:04

  Игорь Алексеевич написав:
  Moneta написав:Да не выдадут их. Приватбанк уже сказал что 9% ставка это только под залог недвиги
Очередная лапша соросят, как и инфляция 5% и средняя зп 600$


страна д... будут брать со скоростью звука. правда через пару лет будут слёзы и суициды.

Та їх і нині вистачає! Медсестра 30 років з Кременчука ввела собі смертельну ін’єкцію і залишила передсмертну записку, в якій звинуватила колекторів. Вона взяла кредит і не змогла вчасно погасити, а ті активно їй телефонували, в результаті смерть молодої людини!
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:11

  vovakwasov написав:
  холява написав:
думаю (малюсенькими буквами ) один из главных мошенников (НБУ ) загонит нас обратно на 24, 30 .(через пару недель )


в подібний перебіг подій не вірю! - буде повільне сповзання до 27.00

А даремно! Поки що напрямок саме до 24,30, як вказав Холява, а там будемо далі бачити! Одне тільки підтверджується, що спрогнозувати щось нереально, бо куди хоче туди й піде! І той, хто керує отим «хоче», той, напевне, майже завжди в плюсі! Ну, а потім десь в Лондоні чи Цюріху! А нам залишається бути тут і гадати куди воно виверне!
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:20

курс не более 25.00 до середины мая. к этому времени основные игроки должны покинуть бумажную пирамиду. ведь не может нбу их кидануть. а далее разворот к курсу 26 и выше. :P
правда может вмешаться восточная беда и тогда планы нбу придётся менять в авральном режиме :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:21

  Вкладчик1234 написав:В принципе уже сейчас можно откупить па24.70 в тас онлайн, что уже будет с профитом. Но гривна пока прирастает под 15% годовых на карточном счету, и на конец месяца намечается небольшая товарная спекуляция, процентов 5% она даст.
Пока понаблюдаю :)
неудобно Вас спрашивать , но может подскажете, на каком карточном счету аж 15%, а то у меня под7% на ощадном тас, раньше 11 было а теперь совсем плохо :? :oops:
vinni77
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:27

  fin написав:Решил не играть в депозитные игры, купил сегодня утром па25. Чтобы потом не покупать па27. Брал у знакомого валютчика и что интересно, довольно много людей покупали доллары, никто не сдавал. Значит будет рост.

Ах, так ось чому долар пішов вниз!!! Довго ви збиралися і махали поїзду, та так махали, що він вирішив повернутися!!! Ну, нічого ще буде і на вашій вулиці свято!
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:40

  vinni77 написав:
  Вкладчик1234 написав:В принципе уже сейчас можно откупить па24.70 в тас онлайн, что уже будет с профитом. Но гривна пока прирастает под 15% годовых на карточном счету, и на конец месяца намечается небольшая товарная спекуляция, процентов 5% она даст.
Пока понаблюдаю :)
неудобно Вас спрашивать , но может подскажете, на каком карточном счету аж 15%, а то у меня под7% на ощадном тас, раньше 11 было а теперь совсем плохо :? :oops:

Форвард
escobar
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:47

[quote="4861998:zzzzzz"]Какой аукцион, такой и график.

Завтра будет погашение только НБУшных ОВГЗ на 2,2 млрд.грн.
Сегодня состоялся очередной аукцион по размещению ОВГЗ.
Аукцион мягко говоря удручающий. Из предложенного к размещению объема 4 млрд, удалось продать только 2,164 млрд.
...
Я понимаю, что ваш анализ - качественный и профессиональный.
Но, все же, можете прокомментировать расхождения в оценках и цифрах (% ставки) вчерашнего аукциона, с этим:
https://news.finance.ua/ru/news/-/46469 ... 0-gradusov

С благодарностью за Ваши сообщения по рынку ОВГЗ...
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:52

matroSkin
Я пишу оценку по номинальной стоимость ( 1000 грн = 1 ОВГЗ )
Многие пишут расчет по рыночной цене которая постоянно меняется.

Я принял решение что лучше отчет писать по номинальной цене.
1.Минфин предложение пишет в номинальной цене . Если на продажу предлагается объем 1 млрд,это значит 1 млн облигаций.

2. Объем удовлетворенных заявок тоже Минфин пишет по номинальной цене.

3.Объем погашения указывается в номинальных ценах ( купонный доход отдельно )
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 05 лют, 2020 16:54, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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