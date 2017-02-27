Додано: Сер 05 лют, 2020 15:45

zРадио написав: budivelnik написав: Перший - прокачка зафіксована подобово , тому нарахування за транзит проходять по принципу

Прокачуєте на добу не більше 65 млрд м3/365днів=178 млн м3

Якщо прокачали менше - платите все одно за прокачку 178 млн м3

Станом на зараз - обєми прокачки 100 млн м3 на добу, а значить реальна сума проплата становить не 31,72 а 31,72*1,78=56,5 долара за 1000 м3

- прокачка зафіксована подобово , тому нарахування за транзит проходять по принципуПрокачуєте на добу не більше 65 млрд м3/365днів=178 млн м3Якщо прокачали менше - платите все одно за прокачку 178 млн м3Станом на зараз - обєми прокачки 100 млн м3 на добу, а значить реальна сума проплата становить не 31,72 а 31,72*1,78=56,5 долара за 1000 м3



Не выкручивайся! Ты писал, что в год будет 65 млрд * 44 доллара / 1000 кубов. Понятное дело, что если меньше Газпром прокачает, то эффективный тариф будет выше оговоренного за объем - это само собой разумеется в сделке типа send or pay commitment.



budivelnik написав: Другий - якщо росія потребуватиме збільшення обємів понад 178 млн м3 на добу-вона зобовязана заплатити перекачування понадлишкових обємів по збільшеним тарифам(до речі ця інформація присутня в статті)- наприклад якщо попередження за добу то тариф росте в 1,44 рази

- якщо росія потребуватиме збільшення обємів понад 178 млн м3 на добу-вона зобовязана заплатити перекачування понадлишкових обємів по збільшеним тарифам(до речі ця інформація присутня в статті)- наприклад якщо попередження за добу то тариф росте в 1,44 рази



Тем более смешно в защиту своей позиции говорить о возможности перебора, когда по факту отмечается значительный недобор. Да, день дню рознь, но если даже в зимний период квота не перебирается, то уж в летний - тем более не будет. Здесь нужно помнить, что с учетом рекордных запасов газа в ПХГ ЕС на начало зимы и рекордно теплой зимы, потребность в закачке будет ниже и на следующий сезон за счет более высоких остатков.



budivelnik написав: Третій -при сьогоднішніх тарифах на прокачку-росія заплатить Україні за транспортування газу більше,ніж Україна витратить на закупку 11 млрд м3 газу.

-при сьогоднішніх тарифах на прокачку-росія заплатить Україні за транспортування газу більше,ніж Україна витратить на закупку 11 млрд м3 газу.



Да, но речь не об этом. Речь о том, что транзитные доходы упадут к прошлым годам, потому что рост ставки не компенсирует снижение объемов, а ты говоришь на черное белое - что НЕ упадут. Как будто от твоих "заклинаний" денег где-то прибавится... Не выкручивайся! Ты писал, что в год будет 65 млрд * 44 доллара / 1000 кубов. Понятное дело, что если меньше Газпром прокачает, то эффективный тариф будет выше оговоренного за объем - это само собой разумеется в сделке типа send or pay commitment.Тем более смешно в защиту своей позиции говорить о возможности перебора, когда по факту отмечается значительный недобор. Да, день дню рознь, но если даже в зимний период квота не перебирается, то уж в летний - тем более не будет. Здесь нужно помнить, что с учетом рекордных запасов газа в ПХГ ЕС на начало зимы и рекордно теплой зимы, потребность в закачке будет ниже и на следующий сезон за счет более высоких остатков.Да, но речь не об этом. Речь о том, что транзитные доходы упадут к прошлым годам, потому что рост ставки не компенсирует снижение объемов, а ты говоришь на черное белое - что НЕ упадут. Как будто от твоих "заклинаний" денег где-то прибавится...

А ось пряма мова про це:Інтерфакс-Україна 03.02.2020Транзит природного газу через Україну в січні 2020 року становив 2,55 млрд куб. м, тоді як послуги транзиту були сплачені з розрахунку 5,52 млрд куб. м, повідомив голова ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Сергій Макогон."Сплачені потужності використано на 46%", - написав він у Facebook у понеділок уранці.За даними колишнього оператора української ГТС "Укртрнсгазу", в січні 2019 року транзит природного газу становив 7,61 млрд куб. м, що на 25,7% перевищувало показник січня-2018.Як повідомлялося, укладений у 2009 році транзитний контракт між НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпромом" закінчився в 9:00 1 січня 2020 року. Новий договір між "Нафтогазом" і "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК і новим оператором ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ і "Газпромом" підписано пізно ввечері 30 грудня 2019 року за підсумками тристоронніх газових переговорів Україна-Росія-Єврокомісія.Контракт передбачає транзит до 2020 року щонайменше 65 млрд куб. м російського газу, що в добовому обчисленні становить 178 млн куб. м. У 2021-2024 роках транзит становитиме по 40 млрд куб. м. Оплата вищезгаданих обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.Макогон 24 січня повідомив, що ОГТСУ від початку 2020 року транспортував транзитом із Російської Федерації до країн Європейського Союзу та Молдови 2 млрд куб. м газу, отримавши при цьому за принципом "качай або плати" плату за 4,27 млрд куб. м.Україна в 2019 році збільшила транзит природного газу через свою ГТС на 3,2% - до 89,59 млрд куб. м.