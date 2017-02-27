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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3801380238033804>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 281
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
47
24.51-25.0
12%
34
25.01-25.5
16%
46
25.51-26
10%
29
выше 26
18%
50
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Евро 1.10
продавайте глупцы - паритет неизбежен
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:58

  edvardd написав:
  uaprofi написав:ставлю на обычные минус 15, а может минус 20 копеек)

при растущем МБ ? нуну


ну шо?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:00

  hxbbgaf написав:
  edvardd написав:
под контроль попадут все денежные переводы без открытия счета, в том числе международные, на сумму от 30 тыс. грн. Кстати, начиная с этой суммы, обменные пункты также будут докладывать о покупке-продаже валюты своим клиентам. В эту категорию попадают и платежные системы. Если их клиент захочет осуществить операцию, превышающую указанную сумму, ему придется предоставить полную информацию о себе и получателе

То есть обмен валюты от 30 тыс. гривен будет по ИНН и потом наедет налоговая?
по сериии и номеру паспорта для тех кто отказался от ИНН
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:02

Миняйло уже ушел на 5 коп ниже межбанка. Любопытно.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:04

  Realist написав:Якщо не помиляюсь, весь цей ріст до 25 відбувався на ринку який був із заниженими оборотами. Експорт отримав ПДВ за грудень та січень і притримував валюту тим самим провокуючи її зростання. А вчора НБУ вирішить, що вистачить сидіти із тими баулами у вигляді навісу над ринком і своєю пропозицією скомандував продавати. От експорт розпродався. Можливо Сова десь прояснить ситуацію по обертах за останні два тижні у своїх майбутніх повідомленнях.
Вчорашні оберти мають бути високі.
Без потенційних приводів до росту маємо скотитись в боковик або плавно падати, поки бики будуть набиратись сил та чекати потрібного новинного фону. Думаю нижче 24,5 мало кого влаштує. Тому для себе визначив 24,5 як дно.
Да, то была ложная тревога с ростом. Опять скатимся к тому что было при январском стабилизце с середины месяца. Тогда евры брал по 27.05, примерно к этому и идем.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:05

  Zebra написав:Евро 1.10
продавайте глупцы - паритет неизбежен

Шо, опять паритет? :shock:
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:09

  Proofy написав:
  Zebra написав:Евро 1.10
продавайте глупцы - паритет неизбежен

Шо, опять паритет? :shock:

Чем дольше идет тестирование уровня, тем прогрессивней растет вероятность его пробоя
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:10

  Zebra написав:Евро 1.10
продавайте глупцы - паритет неизбежен


у меня УкрГаз до конца лета 4% годовых, потом 2.75% (если не 0%). Я жду 1.25
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:11

... і будь тут мудрим ©

... зараз взагалі, навіть, довгострокові депо порізали нахрін... - а набити стовпці з "нормальним" поповненням і з нормальними % - проблема ще та!

... ох і спонукають мене цим на іпотечний гріх! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:14

Уважаемый модератор.

Снимите эту новость с сайта.

https://news.finance.ua/ru/news/-/46467 ... 3-mlrd-grn

В статье ошибка на ошибке и ошибкой поганяет. Взяли смешали результаты двух аукционов , одни цифры от одного аукциона, другие цифры с другого аукциона.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 3801380238033804>
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