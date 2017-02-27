|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 лют, 2020 16:52
Евро 1.10
продавайте глупцы - паритет неизбежен
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 7522
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 656 раз.
- Подякували: 1148 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 05 лют, 2020 16:58
edvardd написав: uaprofi написав:
ставлю на обычные минус 15, а может минус 20 копеек)
при растущем МБ ? нуну
ну шо?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3660
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 526 раз.
- Подякували: 360 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:00
hxbbgaf написав: edvardd написав:
под контроль попадут все денежные переводы без открытия счета, в том числе международные, на сумму от 30 тыс. грн. Кстати, начиная с этой суммы, обменные пункты также будут докладывать о покупке-продаже валюты своим клиентам. В эту категорию попадают и платежные системы. Если их клиент захочет осуществить операцию, превышающую указанную сумму, ему придется предоставить полную информацию о себе и получателе
То есть обмен валюты от 30 тыс. гривен будет по ИНН и потом наедет налоговая?
по сериии и номеру паспорта для тех кто отказался от ИНН
-
yama
-
-
- Повідомлень: 1865
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 3385 раз.
- Подякували: 351 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:02
Миняйло уже ушел на 5 коп ниже межбанка. Любопытно.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 37059
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3568 раз.
- Подякували: 8836 раз.
-
- Профіль
-
42
9
2
1
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:04
Realist написав:
Якщо не помиляюсь, весь цей ріст до 25 відбувався на ринку який був із заниженими оборотами. Експорт отримав ПДВ за грудень та січень і притримував валюту тим самим провокуючи її зростання. А вчора НБУ вирішить, що вистачить сидіти із тими баулами у вигляді навісу над ринком і своєю пропозицією скомандував продавати. От експорт розпродався. Можливо Сова десь прояснить ситуацію по обертах за останні два тижні у своїх майбутніх повідомленнях.
Вчорашні оберти мають бути високі.
Без потенційних приводів до росту маємо скотитись в боковик або плавно падати, поки бики будуть набиратись сил та чекати потрібного новинного фону. Думаю нижче 24,5 мало кого влаштує. Тому для себе визначив 24,5 як дно.
Да, то была ложная тревога с ростом. Опять скатимся к тому что было при январском стабилизце с середины месяца. Тогда евры брал по 27.05, примерно к этому и идем.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 1410
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:05
Zebra написав:
Евро 1.10
продавайте глупцы - паритет неизбежен
Шо, опять паритет?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 1410
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:09
Proofy написав: Zebra написав:
Евро 1.10
продавайте глупцы - паритет неизбежен
Шо, опять паритет?
Чем дольше идет тестирование уровня, тем прогрессивней растет вероятность его пробоя
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 7522
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 656 раз.
- Подякували: 1148 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:10
Zebra написав:
Евро 1.10
продавайте глупцы - паритет неизбежен
у меня УкрГаз до конца лета 4% годовых, потом 2.75% (если не 0%). Я жду 1.25
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1814
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 153 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:11
... зараз взагалі, навіть, довгострокові депо порізали нахрін... - а набити стовпці з "нормальним" поповненням і з нормальними % - проблема ще та!
... ох і спонукають мене цим на іпотечний гріх!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7501
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 494 раз.
- Подякували: 505 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:14
Уважаемый модератор.
Снимите эту новость с сайта.https://news.finance.ua/ru/news/-/46467 ... 3-mlrd-grn
В статье ошибка на ошибке и ошибкой поганяет. Взяли смешали результаты двух аукционов , одни цифры от одного аукциона, другие цифры с другого аукциона.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 37059
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3568 раз.
- Подякували: 8836 раз.
-
- Профіль
-
42
9
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16696
|2077522
|
|
|366
|63378
|
|
|6778
|1504023
|
|