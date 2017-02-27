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Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3801380238033804

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 281
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
47
24.51-25.0
12%
34
25.01-25.5
16%
46
25.51-26
10%
29
выше 26
18%
50
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:20

zzzzzz

Поддерживаю! Полностью левая статья.
Свертесь, пожалуйста.

https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/ ... =3&theater
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:21

  Долярчик написав:... зараз взагалі, навіть, довгострокові депо порізали нахрін... - а набити стовпці з "нормальним" поповненням і з нормальними % - проблема ще та!

... ох і спонукають мене цим на іпотечний гріх! :D


ипотеку если брать, то надо сегодня, пока недвига не подскочила в цене. а вот продать её надо будет через два года на пике роста, когда многие одупляться, что типа на этом можно МНОГО заработать, т.к. деп.ставки упадут к этому времени до 8-10% в гривне. а потом заёмщиков банки плавно киданут и заберут квартиры и дополнит.залоговое имущество.
эта схема была до сег.дня, кто встрял с ипотекой в 2005-08г... но теперь информ. технологии, поэтому к этой схеме примкнёт ещё более быстрая и усовершенствованная. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:21

  zzzzzz написав:Уважаемый модератор.

Снимите эту новость с сайта.

https://news.finance.ua/ru/news/-/46467 ... 3-mlrd-grn

В статье ошибка на ошибке и ошибкой поганяет. Взяли смешали результаты двух аукционов , одни цифры от одного аукциона, другие цифры с другого аукциона.

Дякую, передала в редакцію!

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:22

Курси на зараз - все все червоне


Вітаюсь совсіма.
17:00
Зображення
Доляр впав десь на 20-21 копійку. Дніпро працює з маржою в 1 копійку.

На дворі завірюха. :(

11:00
Зображення

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:26

  Игорь Алексеевич написав:
  Долярчик написав:... зараз взагалі, навіть, довгострокові депо порізали нахрін... - а набити стовпці з "нормальним" поповненням і з нормальними % - проблема ще та!

... ох і спонукають мене цим на іпотечний гріх! :D


ипотеку если брать, то надо сегодня, пока недвига не подскочила в цене. а вот продать её надо будет через два года на пике роста, когда многие одупляться, что типа на этом можно МНОГО заработать, т.к. деп.ставки упадут к этому времени до 8-10% в гривне. а потом заёмщиков банки плавно киданут и заберут квартиры и дополнит.залоговое имущество.
эта схема была до сег.дня, кто встрял с ипотекой в 2005-08г... но теперь информ. технологии, поэтому к этой схеме примкнёт ещё более быстрая и усовершенствованная. :P


Ну да. Или объявят дефолт и все вложения в "ріст" обесценятся опять лет 5.
Зато матрасников в "экономику" заставили влошиться.... а потом опять кинули :D
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:32

  Игорь Алексеевич написав:
  Долярчик написав:... зараз взагалі, навіть, довгострокові депо порізали нахрін... - а набити стовпці з "нормальним" поповненням і з нормальними % - проблема ще та!
... ох і спонукають мене цим на іпотечний гріх! :D
ипотеку если брать, то надо сегодня, пока недвига не подскочила в цене. а вот продать её надо будет через два года на пике роста, когда многие одупляться, что типа на этом можно МНОГО заработать, т.к. деп.ставки упадут к этому времени до 8-10% в гривне. а потом заёмщиков банки плавно киданут и заберут квартиры и дополнит.залоговое имущество.
эта схема была до сег.дня, кто встрял с ипотекой в 2005-08г... но теперь информ. технологии, поэтому к этой схеме примкнёт ещё более быстрая и усовершенствованная. :P
Я не думаю, что повторится хайп 2005-08г, потому что, во-первых, никто не будет раздавать кредиты под 7-8% годовых в валюте, как тогда ибо валютное кредитование запрещено минимум будет 10-12 в гривне, во-вторых, с тех пор в Киеве столько жилья настроили и продолжают строить что поднять на него цену кратно даже с ипотекой будет непросто, ну и в-третьих не забываем о грядущем кризисе, который возможно уже начался//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:33

... і будь тут мудрим ©ч. 2

  Игорь Алексеевич написав:
  Долярчик написав:... зараз взагалі, навіть, довгострокові депо порізали нахрін... - а набити стовпці з "нормальним" поповненням і з нормальними % - проблема ще та!

... ох і спонукають мене цим на іпотечний гріх! :D


ипотеку если брать, то надо сегодня, пока недвига не подскочила в цене. а вот продать её надо будет через два года на пике роста, когда многие одупляться, что типа на этом можно МНОГО заработать, т.к. деп.ставки упадут к этому времени до 8-10% в гривне. а потом заёмщиков банки плавно киданут и заберут квартиры и дополнит.залоговое имущество.
эта схема была до сег.дня, кто встрял с ипотекой в 2005-08г... но теперь информ. технологии, поэтому к этой схеме примкнёт ещё более быстрая и усовершенствованная. :P

.... все то так, але тоді брались доларові кредити/іпотеки... і влетіли на курсі....
- а зараз - гривневі! - то як тут можна влетіти?

п. с.
... і ціни ще з кінця літа/початок осені підстрибнули на РН.... - тож, халявних варіантів - нема... :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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