Додано: Сер 05 лют, 2020 17:21

Долярчик написав: ... зараз взагалі, навіть, довгострокові депо порізали нахрін... - а набити стовпці з "нормальним" поповненням і з нормальними % - проблема ще та!



... ох і спонукають мене цим на іпотечний гріх! ... зараз взагалі, навіть, довгострокові депо порізали нахрін... - а набити стовпці з "нормальним" поповненням і з нормальними % - проблема ще та!... ох і спонукають мене цим на іпотечний гріх!

ипотеку если брать, то надо сегодня, пока недвига не подскочила в цене. а вот продать её надо будет через два года на пике роста, когда многие одупляться, что типа на этом можно МНОГО заработать, т.к. деп.ставки упадут к этому времени до 8-10% в гривне. а потом заёмщиков банки плавно киданут и заберут квартиры и дополнит.залоговое имущество.эта схема была до сег.дня, кто встрял с ипотекой в 2005-08г... но теперь информ. технологии, поэтому к этой схеме примкнёт ещё более быстрая и усовершенствованная.