Долярчик написав:... зараз взагалі, навіть, довгострокові депо порізали нахрін... - а набити стовпці з "нормальним" поповненням і з нормальними % - проблема ще та!
... ох і спонукають мене цим на іпотечний гріх!
ипотеку если брать, то надо сегодня, пока недвига не подскочила в цене. а вот продать её надо будет через два года на пике роста, когда многие одупляться, что типа на этом можно МНОГО заработать, т.к. деп.ставки упадут к этому времени до 8-10% в гривне. а потом заёмщиков банки плавно киданут и заберут квартиры и дополнит.залоговое имущество. эта схема была до сег.дня, кто встрял с ипотекой в 2005-08г... но теперь информ. технологии, поэтому к этой схеме примкнёт ещё более быстрая и усовершенствованная.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Вітаюсь совсіма. 17:00 Доляр впав десь на 20-21 копійку. Дніпро працює з маржою в 1 копійку.
На дворі завірюха.
11:00
ВО Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Долярчик написав:... зараз взагалі, навіть, довгострокові депо порізали нахрін... - а набити стовпці з "нормальним" поповненням і з нормальними % - проблема ще та!
... ох і спонукають мене цим на іпотечний гріх!
ипотеку если брать, то надо сегодня, пока недвига не подскочила в цене. а вот продать её надо будет через два года на пике роста, когда многие одупляться, что типа на этом можно МНОГО заработать, т.к. деп.ставки упадут к этому времени до 8-10% в гривне. а потом заёмщиков банки плавно киданут и заберут квартиры и дополнит.залоговое имущество. эта схема была до сег.дня, кто встрял с ипотекой в 2005-08г... но теперь информ. технологии, поэтому к этой схеме примкнёт ещё более быстрая и усовершенствованная.
Ну да. Или объявят дефолт и все вложения в "ріст" обесценятся опять лет 5. Зато матрасников в "экономику" заставили влошиться.... а потом опять кинули
Долярчик написав:... зараз взагалі, навіть, довгострокові депо порізали нахрін... - а набити стовпці з "нормальним" поповненням і з нормальними % - проблема ще та! ... ох і спонукають мене цим на іпотечний гріх!
ипотеку если брать, то надо сегодня, пока недвига не подскочила в цене. а вот продать её надо будет через два года на пике роста, когда многие одупляться, что типа на этом можно МНОГО заработать, т.к. деп.ставки упадут к этому времени до 8-10% в гривне. а потом заёмщиков банки плавно киданут и заберут квартиры и дополнит.залоговое имущество. эта схема была до сег.дня, кто встрял с ипотекой в 2005-08г... но теперь информ. технологии, поэтому к этой схеме примкнёт ещё более быстрая и усовершенствованная.
Я не думаю, что повторится хайп 2005-08г, потому что, во-первых, никто не будет раздавать кредиты под 7-8% годовых в валюте, как тогда ибо валютное кредитование запрещено минимум будет 10-12 в гривне, во-вторых, с тех пор в Киеве столько жилья настроили и продолжают строить что поднять на него цену кратно даже с ипотекой будет непросто, ну и в-третьих не забываем о грядущем кризисе, который возможно уже начался//)
Долярчик написав:... зараз взагалі, навіть, довгострокові депо порізали нахрін... - а набити стовпці з "нормальним" поповненням і з нормальними % - проблема ще та!
... ох і спонукають мене цим на іпотечний гріх!
ипотеку если брать, то надо сегодня, пока недвига не подскочила в цене. а вот продать её надо будет через два года на пике роста, когда многие одупляться, что типа на этом можно МНОГО заработать, т.к. деп.ставки упадут к этому времени до 8-10% в гривне. а потом заёмщиков банки плавно киданут и заберут квартиры и дополнит.залоговое имущество. эта схема была до сег.дня, кто встрял с ипотекой в 2005-08г... но теперь информ. технологии, поэтому к этой схеме примкнёт ещё более быстрая и усовершенствованная.
.... все то так, але тоді брались доларові кредити/іпотеки... і влетіли на курсі.... - а зараз - гривневі! - то як тут можна влетіти?
п. с. ... і ціни ще з кінця літа/початок осені підстрибнули на РН.... - тож, халявних варіантів - нема...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
asti написав:Я не думаю, что повторится хайп 2005-08г, потому что, во-первых, никто не будет раздавать кредиты под 7-8% годовых в валюте, как тогда ибо валютное кредитование запрещено минимум будет 10-12 в гривне, во-вторых, с тех пор в Киеве столько жилья настроили и продолжают строить что поднять на него цену кратно даже с ипотекой будет непросто, ну и в-третьих не забываем о грядущем кризисе, который возможно уже начался//)
Долярчик написав:все то так, але тоді брались доларові кредити/іпотеки... і влетіли на курсі.... - а зараз - гривневі! - то як тут можна влетіти?
п. с. ... і ціни ще з кінця літа/початок осені підстрибнули на РН.... - тож, халявних варіантів - нема...
но теперь информ. технологии, поэтому к этой схеме примкнёт ещё более быстрая и усовершенствованная. с каждым годом приходит такая ж...., что только потом начинаешь задумываться. то курс с 2 до 4, то вал.ипотека, то майданы и курс в 30, то банкопады, сейчас бумаги.,ТЕПЕРЬ запускают грн.ипотеку и кредиты под 5% - а вот последствия узнаем годика через три. власть как была, так думаю и останется ещё лет на.....мошенников.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
asti написав:Я не думаю, что повторится хайп 2005-08г, потому что, во-первых, никто не будет раздавать кредиты под 7-8% годовых в валюте, как тогда ибо валютное кредитование запрещено минимум будет 10-12 в гривне, во-вторых, с тех пор в Киеве столько жилья настроили и продолжают строить что поднять на него цену кратно даже с ипотекой будет непросто, ну и в-третьих не забываем о грядущем кризисе, который возможно уже начался//)
И демографию надо добавить
И отложенный спрос от упадка доходов и строительства с 90-х