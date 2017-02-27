RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3802380338043805

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 281
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
47
24.51-25.0
12%
34
25.01-25.5
16%
46
25.51-26
10%
29
выше 26
18%
50
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:03

  Qwerty написав:
  fin написав:Решил не играть в депозитные игры, купил сегодня утром па25. Чтобы потом не покупать па27. Брал у знакомого валютчика и что интересно, довольно много людей покупали доллары, никто не сдавал. Значит будет рост.

Ах, так ось чому долар пішов вниз!!! Довго ви збиралися і махали поїзду, та так махали, що він вирішив повернутися!!! Ну, нічого ще буде і на вашій вулиці свято!
Я особо не переживаю от упущенной выгоды. Угадать пик курса в нашей стране сейчас почти нереально.
fin
 
Повідомлень: 176
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:15

  Zebra написав:Евро 1.10
продавайте глупцы - паритет неизбежен


А какие по доллару к гривне последние известия?

Как прокомментируете?

п.с. Медалей больше не требуйте,у вас появился циничный конкурент шантажист,сливайте воду)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10950
З нами з: 30.12.09
Подякував: 322 раз.
Подякували: 2351 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:22

  somilitark написав:
  Zebra написав:Евро 1.10
продавайте глупцы - паритет неизбежен


А какие по доллару к гривне последние известия?

Как прокомментируете?

п.с. Медалей больше не требуйте,у вас появился циничный конкурент шантажист,сливайте воду)))

Каждое мое "скупайтесь глупцы" приносило гарантированный доход как минимум гривну на баксе, что на подскоке от 25.90 до 26.20, что от 24.20 до 25.80, что от 23.50 до 25
Мотайте на ус
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7525
З нами з: 21.09.12
Подякував: 656 раз.
Подякували: 1149 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:37

  fin написав:Я особо не переживаю от упущенной выгоды. Угадать пик курса в нашей стране сейчас почти нереально.


Вы мягко говоря странно себя ведёте,пришли на форум,спрашиваете что да как,но никого не слушаете и попадаете,где в этом всём смысл?

Сколько осталось до курса 24.30,попробывали бы депо,вам бы понравилось,а так долго мучились и ничего путнего не вышло(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10950
З нами з: 30.12.09
Подякував: 322 раз.
Подякували: 2351 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:40

Zebra когда в следующий раз скупаться в доллар ? :)
vinni77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 15.03.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:41

  Zebra написав:Каждое мое "скупайтесь глупцы" приносило гарантированный доход как минимум гривну на баксе, что на подскоке от 25.90 до 26.20, что от 24.20 до 25.80, что от 23.50 до 25
Мотайте на ус

А почему не говорите когда сливать,надо улучшить версию оповещения)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10950
З нами з: 30.12.09
Подякував: 322 раз.
Подякували: 2351 раз.
 
Профіль
4
  #<1 ... 3802380338043805
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vinni77, Vitaka, Витаха і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1668, 1669, 1670
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16698 2077655
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2020 18:34
Витаха
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 35, 36, 37
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
366 63413
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2020 02:27
Gastarbaiter
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6778 1504066
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лют, 2020 15:20
vovan_prm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24457)
05.02.2020 19:01
EximBonus Bot (1084)
05.02.2020 19:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.