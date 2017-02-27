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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 лют, 2020 18:03
Qwerty написав: fin написав:
Решил не играть в депозитные игры, купил сегодня утром па25. Чтобы потом не покупать па27. Брал у знакомого валютчика и что интересно, довольно много людей покупали доллары, никто не сдавал. Значит будет рост.
Ах, так ось чому долар пішов вниз!!! Довго ви збиралися і махали поїзду, та так махали, що він вирішив повернутися!!! Ну, нічого ще буде і на вашій вулиці свято!
Я особо не переживаю от упущенной выгоды. Угадать пик курса в нашей стране сейчас почти нереально.
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fin
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Додано: Сер 05 лют, 2020 18:15
Zebra написав:
Евро 1.10
продавайте глупцы - паритет неизбежен
А какие по доллару к гривне последние известия?
Как прокомментируете?
п.с. Медалей больше не требуйте,у вас появился циничный конкурент шантажист,сливайте воду)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Сер 05 лют, 2020 18:22
somilitark написав: Zebra написав:
Евро 1.10
продавайте глупцы - паритет неизбежен
А какие по доллару к гривне последние известия?
Как прокомментируете?
п.с. Медалей больше не требуйте,у вас появился циничный конкурент шантажист,сливайте воду)))
Каждое мое "скупайтесь глупцы" приносило гарантированный доход как минимум гривну на баксе, что на подскоке от 25.90 до 26.20, что от 24.20 до 25.80, что от 23.50 до 25
Мотайте на ус
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Zebra
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Додано: Сер 05 лют, 2020 18:37
fin написав:
Я особо не переживаю от упущенной выгоды. Угадать пик курса в нашей стране сейчас почти нереально.
Вы мягко говоря странно себя ведёте,пришли на форум,спрашиваете что да как,но никого не слушаете и попадаете,где в этом всём смысл?
Сколько осталось до курса 24.30,попробывали бы депо,вам бы понравилось,а так долго мучились и ничего путнего не вышло(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Сер 05 лют, 2020 18:41
Zebra написав:
Каждое мое "скупайтесь глупцы" приносило гарантированный доход как минимум гривну на баксе, что на подскоке от 25.90 до 26.20, что от 24.20 до 25.80, что от 23.50 до 25
Мотайте на ус
А почему не говорите когда сливать,надо улучшить версию оповещения)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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