fin написав:Решил не играть в депозитные игры, купил сегодня утром па25. Чтобы потом не покупать па27. Брал у знакомого валютчика и что интересно, довольно много людей покупали доллары, никто не сдавал. Значит будет рост.
Ах, так ось чому долар пішов вниз!!! Довго ви збиралися і махали поїзду, та так махали, що він вирішив повернутися!!! Ну, нічого ще буде і на вашій вулиці свято!
Я особо не переживаю от упущенной выгоды. Угадать пик курса в нашей стране сейчас почти нереально.
Zebra написав:Каждое мое "скупайтесь глупцы" приносило гарантированный доход как минимум гривну на баксе, что на подскоке от 25.90 до 27.20, что от 24.20 до 25.80, что от 23.50 до 25 Мотайте на ус
А почему не говорите когда сливать,надо улучшить версию оповещения)))
Я же сказал, что гарантированно гривну от "скупайтесь глупцы" можно было поиметь всегда. Лично я сливаться не планирую, более чем уверен, что пирамида ОВГЗ рухнет и курс будет 50+ Смысл дергаться, когда впереди солидный куш.
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 05 лют, 2020 19:41, всього редагувалось 2 разів.
zzzzzz по объему размещений - более-менее понятно. я спрашивал больше про ставки. вы указываете отсечение (т.е. выше % минфин покупателю не давал), Маркарова в фб https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/ ... =3&theater + тут на сайте: https://news.finance.ua/ru/news/-/46467 ... 3-mlrd-grn - дают средневзвеш. (по мин. и макс. спросу?). А минфин у себя в таблице - еще номинальную доходность (например, 16,75% по 1-годичным, т.е. 16-месячным), смысл которой от меня, в данном случае, ускользает.