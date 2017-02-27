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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3803380438053806>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 282
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
47
24.51-25.0
12%
34
25.01-25.5
17%
47
25.51-26
10%
29
выше 26
18%
50
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:03

  Qwerty написав:
  fin написав:Решил не играть в депозитные игры, купил сегодня утром па25. Чтобы потом не покупать па27. Брал у знакомого валютчика и что интересно, довольно много людей покупали доллары, никто не сдавал. Значит будет рост.

Ах, так ось чому долар пішов вниз!!! Довго ви збиралися і махали поїзду, та так махали, що він вирішив повернутися!!! Ну, нічого ще буде і на вашій вулиці свято!
Я особо не переживаю от упущенной выгоды. Угадать пик курса в нашей стране сейчас почти нереально.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:15

  Zebra написав:Евро 1.10
продавайте глупцы - паритет неизбежен


А какие по доллару к гривне последние известия?

Как прокомментируете?

п.с. Медалей больше не требуйте,у вас появился циничный конкурент шантажист,сливайте воду)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:22

  somilitark написав:
  Zebra написав:Евро 1.10
продавайте глупцы - паритет неизбежен


А какие по доллару к гривне последние известия?

Как прокомментируете?

п.с. Медалей больше не требуйте,у вас появился циничный конкурент шантажист,сливайте воду)))

Каждое мое "скупайтесь глупцы" приносило гарантированный доход как минимум гривну на баксе, что на подскоке от 25.90 до 27.20, что от 24.20 до 25.80, что от 23.50 до 25
Мотайте на ус
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 05 лют, 2020 19:37, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:37

  fin написав:Я особо не переживаю от упущенной выгоды. Угадать пик курса в нашей стране сейчас почти нереально.


Вы мягко говоря странно себя ведёте,пришли на форум,спрашиваете что да как,но никого не слушаете и попадаете,где в этом всём смысл?

Сколько осталось до курса 24.30,попробывали бы депо,вам бы понравилось,а так долго мучились и ничего путнего не вышло(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:40

Zebra когда в следующий раз скупаться в доллар ? :)
vinni77
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:41

  Zebra написав:Каждое мое "скупайтесь глупцы" приносило гарантированный доход как минимум гривну на баксе, что на подскоке от 25.90 до 26.20, что от 24.20 до 25.80, что от 23.50 до 25
Мотайте на ус

А почему не говорите когда сливать,надо улучшить версию оповещения)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:12

на 4 февраля компенсировали 825 млн ПДВ, и сегодня 5 февраля 737 млн.
Итого за 3 рабочих дня 1,562 млрд.

Проскакивала инфа что в январе тоже были блокировки ПДВ. Может и так, во вском случае за 3 рабочих дня компенсация в размере 1,5 млрд это много.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:38

  somilitark написав:
  Zebra написав:Каждое мое "скупайтесь глупцы" приносило гарантированный доход как минимум гривну на баксе, что на подскоке от 25.90 до 27.20, что от 24.20 до 25.80, что от 23.50 до 25
Мотайте на ус

А почему не говорите когда сливать,надо улучшить версию оповещения)))

Я же сказал, что гарантированно гривну от "скупайтесь глупцы" можно было поиметь всегда.
Лично я сливаться не планирую, более чем уверен, что пирамида ОВГЗ рухнет и курс будет 50+
Смысл дергаться, когда впереди солидный куш.
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 05 лют, 2020 19:41, всього редагувалось 2 разів.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:41

zzzzzz
по объему размещений - более-менее понятно. я спрашивал больше про ставки.
вы указываете отсечение (т.е. выше % минфин покупателю не давал), Маркарова в фб https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/ ... =3&theater + тут на сайте: https://news.finance.ua/ru/news/-/46467 ... 3-mlrd-grn - дают средневзвеш. (по мин. и макс. спросу?). А минфин у себя в таблице - еще номинальную доходность (например, 16,75% по 1-годичным, т.е. 16-месячным), смысл которой от меня, в данном случае, ускользает.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:41

  Долярчик написав:
  Moneta написав:Вітчизняний виробник тоже часто только бирки выробляе, на китайский товар

... 100% так і є!
- а то, дайте польське, дайте польське!
- а поляки де то замовляють? - не в Китаю?

Качество зависит ещё и от совести/жадібності замовника...
Vadim V
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