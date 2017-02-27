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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3803380438053806

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 282
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
47
24.51-25.0
12%
34
25.01-25.5
17%
47
25.51-26
10%
29
выше 26
18%
50
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:14

  Zebra написав:
  somilitark написав:
  Zebra написав:Каждое мое "скупайтесь глупцы" приносило гарантированный доход как минимум гривну на баксе, что на подскоке от 25.90 до 27.20, что от 24.20 до 25.80, что от 23.50 до 25
Мотайте на ус

А почему не говорите когда сливать,надо улучшить версию оповещения)))

Я же сказал, что гарантированно гривну от "скупайтесь глупцы" можно было поиметь всегда.
Лично я сливаться не планирую, более чем уверен, что пирамида ОВГЗ рухнет и курс будет 50+
Смысл дергаться, когда впереди солидный куш.
Смею заметить ,что куш таки виртуальный ,а заработок сейчас реальный. :)
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:21

  matroSkin написав:zzzzzz
по объему размещений - более-менее понятно. я спрашивал больше про ставки.
вы указываете отсечение (т.е. выше % минфин покупателю не давал), Маркарова в фб https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/ ... =3&theater + тут на сайте: https://news.finance.ua/ru/news/-/46467 ... 3-mlrd-grn - дают средневзвеш. (по мин. и макс. спросу?). А минфин у себя в таблице - еще номинальную доходность (например, 16,75% по 1-годичным, т.е. 16-месячным), смысл которой от меня, в данном случае, ускользает.



Тут нет четких обьяснений.
Наверно это привычка депочеловека искать максимальную доходность)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:30

  zzzzzz написав:
  asti написав:Я не думаю, что повторится хайп 2005-08г, потому что, во-первых, никто не будет раздавать кредиты под 7-8% годовых в валюте, как тогда ибо валютное кредитование запрещено минимум будет 10-12 в гривне, во-вторых, с тех пор в Киеве столько жилья настроили и продолжают строить что поднять на него цену кратно даже с ипотекой будет непросто, ну и в-третьих не забываем о грядущем кризисе, который возможно уже начался//)


И демографию надо добавить


Демография не причем. Приедут с других стран или будут "отдыхать" :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:А минфин у себя в таблице - еще номинальную доходность (например, 16,75% по 1-годичным, т.е. 16-месячным), смысл которой от меня, в данном случае, ускользает.

Высокая номинальная доходность указывается по тем выпускам, по которым проводится доразмещение. При первичном размещении она была близка к реальной. Купон будет выплачиваться по номинальной ставке, а реальная доходность определяется ценой продажи. Т.е. покупатель заранее возвращает разницу между номинальной доходностью и реальной. Поэтому и сумма привлечения выше номинала.
По новому выпуску номинальная доходность соответствует нынешним реалиям.
Сибарит
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  #<1 ... 3803380438053806
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