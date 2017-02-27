Zebra написав:Каждое мое "скупайтесь глупцы" приносило гарантированный доход как минимум гривну на баксе, что на подскоке от 25.90 до 27.20, что от 24.20 до 25.80, что от 23.50 до 25 Мотайте на ус
А почему не говорите когда сливать,надо улучшить версию оповещения)))
Я же сказал, что гарантированно гривну от "скупайтесь глупцы" можно было поиметь всегда. Лично я сливаться не планирую, более чем уверен, что пирамида ОВГЗ рухнет и курс будет 50+ Смысл дергаться, когда впереди солидный куш.
Смею заметить ,что куш таки виртуальный ,а заработок сейчас реальный.
matroSkin написав:zzzzzz по объему размещений - более-менее понятно. я спрашивал больше про ставки. вы указываете отсечение (т.е. выше % минфин покупателю не давал), Маркарова в фб https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/ ... =3&theater + тут на сайте: https://news.finance.ua/ru/news/-/46467 ... 3-mlrd-grn - дают средневзвеш. (по мин. и макс. спросу?). А минфин у себя в таблице - еще номинальную доходность (например, 16,75% по 1-годичным, т.е. 16-месячным), смысл которой от меня, в данном случае, ускользает.
Тут нет четких обьяснений. Наверно это привычка депочеловека искать максимальную доходность)))
asti написав:Я не думаю, что повторится хайп 2005-08г, потому что, во-первых, никто не будет раздавать кредиты под 7-8% годовых в валюте, как тогда ибо валютное кредитование запрещено минимум будет 10-12 в гривне, во-вторых, с тех пор в Киеве столько жилья настроили и продолжают строить что поднять на него цену кратно даже с ипотекой будет непросто, ну и в-третьих не забываем о грядущем кризисе, который возможно уже начался//)
И демографию надо добавить
Демография не причем. Приедут с других стран или будут "отдыхать"
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matroSkin написав:А минфин у себя в таблице - еще номинальную доходность (например, 16,75% по 1-годичным, т.е. 16-месячным), смысл которой от меня, в данном случае, ускользает.
Высокая номинальная доходность указывается по тем выпускам, по которым проводится доразмещение. При первичном размещении она была близка к реальной. Купон будет выплачиваться по номинальной ставке, а реальная доходность определяется ценой продажи. Т.е. покупатель заранее возвращает разницу между номинальной доходностью и реальной. Поэтому и сумма привлечения выше номинала. По новому выпуску номинальная доходность соответствует нынешним реалиям.