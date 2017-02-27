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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38043805380638073808>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 282
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
47
24.51-25.0
12%
34
25.01-25.5
17%
47
25.51-26
10%
29
выше 26
18%
50
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:14

  Zebra написав:
  somilitark написав:
  Zebra написав:Каждое мое "скупайтесь глупцы" приносило гарантированный доход как минимум гривну на баксе, что на подскоке от 25.90 до 27.20, что от 24.20 до 25.80, что от 23.50 до 25
Мотайте на ус

А почему не говорите когда сливать,надо улучшить версию оповещения)))

Я же сказал, что гарантированно гривну от "скупайтесь глупцы" можно было поиметь всегда.
Лично я сливаться не планирую, более чем уверен, что пирамида ОВГЗ рухнет и курс будет 50+
Смысл дергаться, когда впереди солидный куш.
Смею заметить ,что куш таки виртуальный ,а заработок сейчас реальный. :)
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:21

  matroSkin написав:zzzzzz
по объему размещений - более-менее понятно. я спрашивал больше про ставки.
вы указываете отсечение (т.е. выше % минфин покупателю не давал), Маркарова в фб https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/ ... =3&theater + тут на сайте: https://news.finance.ua/ru/news/-/46467 ... 3-mlrd-grn - дают средневзвеш. (по мин. и макс. спросу?). А минфин у себя в таблице - еще номинальную доходность (например, 16,75% по 1-годичным, т.е. 16-месячным), смысл которой от меня, в данном случае, ускользает.



Тут нет четких обьяснений.
Наверно это привычка депочеловека искать максимальную доходность)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:30

  zzzzzz написав:
  asti написав:Я не думаю, что повторится хайп 2005-08г, потому что, во-первых, никто не будет раздавать кредиты под 7-8% годовых в валюте, как тогда ибо валютное кредитование запрещено минимум будет 10-12 в гривне, во-вторых, с тех пор в Киеве столько жилья настроили и продолжают строить что поднять на него цену кратно даже с ипотекой будет непросто, ну и в-третьих не забываем о грядущем кризисе, который возможно уже начался//)


И демографию надо добавить


Демография не причем. Приедут с других стран или будут "отдыхать" :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:А минфин у себя в таблице - еще номинальную доходность (например, 16,75% по 1-годичным, т.е. 16-месячным), смысл которой от меня, в данном случае, ускользает.

Высокая номинальная доходность указывается по тем выпускам, по которым проводится доразмещение. При первичном размещении она была близка к реальной. Купон будет выплачиваться по номинальной ставке, а реальная доходность определяется ценой продажи. Т.е. покупатель заранее возвращает разницу между номинальной доходностью и реальной. Поэтому и сумма привлечения выше номинала.
По новому выпуску номинальная доходность соответствует нынешним реалиям.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:38

  Zebra написав:Лично я сливаться не планирую, более чем уверен, что пирамида ОВГЗ рухнет и курс будет 50+
Смысл дергаться, когда впереди солидный куш.


Вижу что у вас обвалистов сейчас видимо проходит праздничный корпоратив по поводу скорого обвала,никого на ветке нетУ :lol: :lol:

А ждать хоть не 20 лет? :)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Завтра $ в какую сторону будет двигаться?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:00

  lubarec написав:Завтра $ в какую сторону будет двигаться?

если смотреть на график, то вправо!)
ZHENYA
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:06

lubarec
завтра доллар будєт двігацца :)
(с) ето факт
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:18

Все, парни, расходимся.
Милованов таки нашел схему наполнения бюджета
https://ubr.ua/ukraine-and-world/power/ne-pozvoljat-izdevatelstvo-nad-ljudmi-milovanov-vystupil-za-lehalizatsiju-prostitutsiju-3890383?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
Интересно, приравняют их к деятелям культуры или к медработникам?)))
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 05 лют, 2020 21:19, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:19

  Игорь Алексеевич написав:я сто пудов знаю, что мне не дадут, хоть будет и 1000 справок. для показухи для тв покажут картинку типа как легко получить теперь кредит для РЯДОВОГО предпринимателя. а по факту там предприниматели будут у кого есть в др. люди в кабинетах по звонку.
Хоч мені і не треба. але
1 Спеціально на тижні завітаю в Приват і виясню що і як
2 По результатам відпишусь ближче до кінця місяця
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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