Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 лют, 2020 21:27
Враховуючи, що після обіду практично попиту на валюту не було на МБ, а перед закриттям НБУ ще й в когось точково викупив бакс по 24,66, то завтра продовжимо в напрямку до 24,5. Ну, можливо, не з самого ранку (кожного ранку якийсь попит все таки є і під нього можуть трохи підняти ціну продажу) а з години 11.00-11.30.
Курс зараз мало кого цікавить з тих, хто може вплинути, боротьба за премєрське крісло до максимуму загострилася. Також закон "про землю" на кону. Ну і Китай дієву "таблетку" від "коронавірусу" "винайшов"...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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antey1969 Мабудь освітянами будуть.
komp
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Додано: Сер 05 лют, 2020 21:33
orest написав:
продовжимо в напрямку до 24,5
Приват глупец по 60 копеек у населения скупать целую ночь будет
SILVER_UA
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Додано: Сер 05 лют, 2020 21:40
Добрый вечер.
Рябошапка розповів, де взяв 400 тисяч євро на елітний будинок у Франції
https://24tv.ua/ryaboshapka_rozpoviv_de ... i_n1275874
Я в тайне надеюсь , что Долярчик сейчас же напишет ...
...зробымо их разом
холява
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Додано: Сер 05 лют, 2020 21:43
SILVER_UA Большая гос.машина Приват.Ему все равно почем покупать,деньги баранов.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
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Додано: Сер 05 лют, 2020 21:46
SILVER_UA написав: orest написав:
продовжимо в напрямку до 24,5
Приват глупец по 60 копеек у населения скупать целую ночь будет
Чи багато за ніч куплять? З іншої сторони, чого б не купити, знаючи що завтра НБУ продадуть на МБ по 65...
Привату ж треба якось заробляти щоб дивіденди в бюджет сплатити.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Додано: Сер 05 лют, 2020 21:47
lubarec написав: SILVER_UA
Большая гос.машина Приват.Ему все равно почем покупать,деньги баранов.
да ладно, он всегда ставит невыгодные курсы в оба конца, так что это все таки странно
SILVER_UA
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Додано: Сер 05 лют, 2020 21:49
SILVER_UA Завтра после 10 уменьшит.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
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Додано: Сер 05 лют, 2020 21:52
lubarec написав:
Завтра $ в какую сторону будет двигаться?
можем и вверх сходить. Несильно...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: Сер 05 лют, 2020 22:00
lubarec написав: SILVER_UA
Завтра после 10 уменьшит.
до 10 часов уменьшит прием 99%
SILVER_UA
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