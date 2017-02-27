Додано: Сер 05 лют, 2020 21:27

Враховуючи, що після обіду практично попиту на валюту не було на МБ, а перед закриттям НБУ ще й в когось точково викупив бакс по 24,66, то завтра продовжимо в напрямку до 24,5. Ну, можливо, не з самого ранку (кожного ранку якийсь попит все таки є і під нього можуть трохи підняти ціну продажу) а з години 11.00-11.30.

Курс зараз мало кого цікавить з тих, хто може вплинути, боротьба за премєрське крісло до максимуму загострилася. Також закон "про землю" на кону. Ну і Китай дієву "таблетку" від "коронавірусу" "винайшов"...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.