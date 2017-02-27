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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3805380638073808>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 282
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
47
24.51-25.0
12%
34
25.01-25.5
17%
47
25.51-26
10%
29
выше 26
18%
50
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Враховуючи, що після обіду практично попиту на валюту не було на МБ, а перед закриттям НБУ ще й в когось точково викупив бакс по 24,66, то завтра продовжимо в напрямку до 24,5. Ну, можливо, не з самого ранку (кожного ранку якийсь попит все таки є і під нього можуть трохи підняти ціну продажу) а з години 11.00-11.30.
Курс зараз мало кого цікавить з тих, хто може вплинути, боротьба за премєрське крісло до максимуму загострилася. Також закон "про землю" на кону. Ну і Китай дієву "таблетку" від "коронавірусу" "винайшов"...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:28

antey1969
Мабудь освітянами будуть.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:33

банк

  orest написав:продовжимо в напрямку до 24,5

Приват глупец по 60 копеек у населения скупать целую ночь будет
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый вечер.



Рябошапка розповів, де взяв 400 тисяч євро на елітний будинок у Франції

https://24tv.ua/ryaboshapka_rozpoviv_de ... i_n1275874


Я в тайне надеюсь , что Долярчик сейчас же напишет ...
...зробымо их разом
холява
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:43

SILVER_UA Большая гос.машина Приват.Ему все равно почем покупать,деньги баранов.
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lubarec
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:46

  SILVER_UA написав:
  orest написав:продовжимо в напрямку до 24,5

Приват глупец по 60 копеек у населения скупать целую ночь будет

Чи багато за ніч куплять? З іншої сторони, чого б не купити, знаючи що завтра НБУ продадуть на МБ по 65...
Привату ж треба якось заробляти щоб дивіденди в бюджет сплатити.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:47

  lubarec написав:SILVER_UA Большая гос.машина Приват.Ему все равно почем покупать,деньги баранов.

да ладно, он всегда ставит невыгодные курсы в оба конца, так что это все таки странно
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SILVER_UA Завтра после 10 уменьшит.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:52

  lubarec написав:Завтра $ в какую сторону будет двигаться?
можем и вверх сходить. Несильно...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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  lubarec написав:SILVER_UA Завтра после 10 уменьшит.

до 10 часов уменьшит прием 99%
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