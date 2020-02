Додано: Сер 05 лют, 2020 22:40

Yuri_61 написав: Игорь Алексеевич написав: депозиты под 15%

кредиты под 5%

бумаги под 10%



так ведь спросят документально со справками подтверждения использования кредита по целевому назнвчению

губу не раскатывайте



вкладывать в бакс не выгодно

ЗВР выросли

пирамида ОВДП долго будет

все на все в гривну!

А ЗВР, теж як у РФ, зроблять разом? А ЗВР, теж як у РФ, зроблять разом?

