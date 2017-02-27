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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3806380738083809>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 282
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
47
24.51-25.0
12%
34
25.01-25.5
17%
47
25.51-26
10%
29
выше 26
18%
50
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 22:01

  yama написав:
  Qwerty написав:Всех форумчан с наступившим китайским Новым годом !
Новым годом по лунному календарю!!!
Всем золота , долларов побольше в закрома , здоровья и счастья. :D

Да, золото нині в тренді - 1579 доларів за унцію це показник!!! Де там ті, які пророчили спад до 1000?!
[/quote]
..... А ще попереду ріст і ріст! uote]

Зря вы не смотрите видео от владельцев форума, люди стараються расказывают вам о том какие качели по золоту на протяжении года и почему.... Как инвестировать в золото - или что то похожее было , посмотрите и это перестанет вас радовать и\ или удивлять . Я выделил вам что б понятней было.[/quote]
Як інвестувати я і без них знаю... Думаю, що я ще міг би їм уроки давати... Враховуючи життєвий досвід і результати інвестицій. А вся та писанина не вартує і паперу чи носія на якому вона написана(записана). Лише практика є підтвердженням втілення теорії! У мене з цим не те, що добре, а дуже добре!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 22:03

  vinni77 написав:Zebra когда в следующий раз скупаться в доллар ? :)

Всегда.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 22:06

  sergey_sryvkin написав:
  vinni77 написав:Zebra когда в следующий раз скупаться в доллар ? :)

Всегда.

После деноминации зеленого.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 22:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В ВОЗ попросили у мирового сообщества $700 млн на борьбу с коронавирусом
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 22:32

  холява написав:Добрый вечер.



Рябошапка розповів, де взяв 400 тисяч євро на елітний будинок у Франції

https://24tv.ua/ryaboshapka_rozpoviv_de ... i_n1275874


Я в тайне надеюсь , что Долярчик сейчас же напишет ...
...зробымо их разом

... а що тут такого, якщо людина купила ще далеко ДО 2019 р!
- от з вашого посилання:
"Дружина Рябошапки Олеся Бартовщук у 2016 році купила у Франції будинок площею 145 метрів квадратних та земельну ділянку площею 440 метрів квадратних. Вони розташовані у містечку Ла-Ванцено, що неподалік Страсбурга. Вартість такої елітної нерухомості становить близько 444 тисячі євро.

Зауважимо, дружина Рябошапки працює в Європейському суді з прав людини у Страсбурзі. У 2017 році вона отримала там зарплату у розмірі 3 мільйонів гривень, а в 2018 році – майже 4 мільйони гривень."

... так за що робити їх разом? - за те, що зараз при кориті, але НЕ крадуть? :lol:
ДумайТЕ! © :P
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 22:40

  Yuri_61 написав:
  Игорь Алексеевич написав:депозиты под 15%
кредиты под 5%
бумаги под 10%

Я думал, что ммм была самой гениальной пирамидой. оказывается назревает еще более усовершенствованная, с новыми онлай технологиями. :shock:


так ведь спросят документально со справками подтверждения использования кредита по целевому назнвчению
губу не раскатывайте

вкладывать в бакс не выгодно
ЗВР выросли
пирамида ОВДП долго будет
все на все в гривну!
правда сделают депо по 6% как в Рашестане

А ЗВР, теж як у РФ, зроблять разом?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 22:46

:arrow:
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 05 лют, 2020 23:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 23:05

  сірий написав:
  Captain Obvious написав:Что межбанк, господа?

Вверх
Всё как ПЕРЕС писал


Так что именно он там писал?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 23:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Libo, как там кризис который ты сказал начался? Американские индексы пошли на перехай.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 23:08

  Долярчик написав:
  холява написав:Добрый вечер.



Рябошапка розповів, де взяв 400 тисяч євро на елітний будинок у Франції

https://24tv.ua/ryaboshapka_rozpoviv_de ... i_n1275874


Я в тайне надеюсь , что Долярчик сейчас же напишет ...
...зробымо их разом

... а що тут такого, якщо людина купила ще далеко ДО 2019 р!
- от з вашого посилання:
"Дружина Рябошапки Олеся Бартовщук у 2016 році купила у Франції будинок площею 145 метрів квадратних та земельну ділянку площею 440 метрів квадратних. Вони розташовані у містечку Ла-Ванцено, що неподалік Страсбурга. Вартість такої елітної нерухомості становить близько 444 тисячі євро.

Зауважимо, дружина Рябошапки працює в Європейському суді з прав людини у Страсбурзі. У 2017 році вона отримала там зарплату у розмірі 3 мільйонів гривень, а в 2018 році – майже 4 мільйони гривень."

... так за що робити їх разом? - за те, що зараз при кориті, але НЕ крадуть? :lol:
ДумайТЕ! © :P

Їла із сміттєвих баків, вдягалася з секондхенду, на роботу ходила пішки, жила в коробці з холодильника, все збирала на нерухомість... просльозився, так стало шкода бідолашню.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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