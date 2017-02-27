Qwerty написав:Всех форумчан с наступившим китайским Новым годом ! Новым годом по лунному календарю!!! Всем золота , долларов побольше в закрома , здоровья и счастья.
Да, золото нині в тренді - 1579 доларів за унцію це показник!!! Де там ті, які пророчили спад до 1000?!
[/quote] ..... А ще попереду ріст і ріст! uote]
Зря вы не смотрите видео от владельцев форума, люди стараються расказывают вам о том какие качели по золоту на протяжении года и почему.... Как инвестировать в золото - или что то похожее было , посмотрите и это перестанет вас радовать и\ или удивлять . Я выделил вам что б понятней было.[/quote] Як інвестувати я і без них знаю... Думаю, що я ще міг би їм уроки давати... Враховуючи життєвий досвід і результати інвестицій. А вся та писанина не вартує і паперу чи носія на якому вона написана(записана). Лише практика є підтвердженням втілення теорії! У мене з цим не те, що добре, а дуже добре!
Я в тайне надеюсь , что Долярчик сейчас же напишет ... ...зробымо их разом
... а що тут такого, якщо людина купила ще далеко ДО 2019 р! - от з вашого посилання: "Дружина Рябошапки Олеся Бартовщук у 2016 році купила у Франції будинок площею 145 метрів квадратних та земельну ділянку площею 440 метрів квадратних. Вони розташовані у містечку Ла-Ванцено, що неподалік Страсбурга. Вартість такої елітної нерухомості становить близько 444 тисячі євро.
Зауважимо, дружина Рябошапки працює в Європейському суді з прав людини у Страсбурзі. У 2017 році вона отримала там зарплату у розмірі 3 мільйонів гривень, а в 2018 році – майже 4 мільйони гривень."
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Я в тайне надеюсь , что Долярчик сейчас же напишет ... ...зробымо их разом
... а що тут такого, якщо людина купила ще далеко ДО 2019 р! - от з вашого посилання: "Дружина Рябошапки Олеся Бартовщук у 2016 році купила у Франції будинок площею 145 метрів квадратних та земельну ділянку площею 440 метрів квадратних. Вони розташовані у містечку Ла-Ванцено, що неподалік Страсбурга. Вартість такої елітної нерухомості становить близько 444 тисячі євро.
Зауважимо, дружина Рябошапки працює в Європейському суді з прав людини у Страсбурзі. У 2017 році вона отримала там зарплату у розмірі 3 мільйонів гривень, а в 2018 році – майже 4 мільйони гривень."