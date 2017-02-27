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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 лют, 2020 23:32
Zebra написав:
Libo, как там кризис который ты сказал начался? Американские индексы пошли на перехай.
Это я сказал, что начался кризис?
Ты, пьяное полено, меня с кем-то путаешь.
Я вам доношу уже три недели, что Трамп нам в Давосе пообещал +10.000 в к индексу DJIA.
А я ему верю. Призываю вас действовать.
А кризис будем потом. Но большой. Это когда ваши доллары аннулируют. Но еще достаточно времени, чтобы хорошо заработать и слиться в золото и серебро.
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Libo
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Додано: Сер 05 лют, 2020 23:37
flyman написав:
Їла із сміттєвих баків, вдягалася з секондхенду, на роботу ходила пішки, жила в коробці з холодильника, все збирала на нерухомість... просльозився, так стало шкода бідолашню.
Строго говоря, с таким доходом вполне можно приобрести такую недвижимость, учитывая околонулевые ставки на ипотеку в Европе. И не питаться при этом из контейнера.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: Сер 05 лют, 2020 23:52
Долярчик написав:
... так за що робити їх разом? - за те, що зараз при кориті, але НЕ крадуть?
ДумайТЕ! ©
Смена директора борделя не делает его филармонией.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 00:26
Vadim V написав: Долярчик написав: Moneta написав:
Вітчизняний виробник тоже часто только бирки выробляе, на китайский товар
... 100% так і є!
- а то, дайте польське, дайте польське!
- а поляки де то замовляють? - не в Китаю?
Качество зависит ещё и от совести/жадібності замовника...
Качество зависит только
от совести/жадібності замовника...
За те же деньги , даже чуть дешевле, вам склепают почти
любой товар почти
любого бренда , но с другим брендом\названием , на том же конвейере...
Обычно и в правду на одном заводе делается крутой известный бренд и фуфло в 10 раз хуже и дешевле просто к Фуфлу требования меньше и контроль меньше ...
Копировать хорошо китайцы могут да и все чертежи лекала формы и т.д. и т.п. есть просто лейбу другую штампуй рисуй и выпускай ... но цена то будет повыше чем у фуфла ...
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Додано: Чет 06 лют, 2020 00:28
greenozon написав:lubarec
завтра доллар будєт двігацца
(с) ето факт
думаю на месте будем стоять некоторое время ... ну недели две может три
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