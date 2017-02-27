RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3806380738083809

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 282
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
47
24.51-25.0
12%
34
25.01-25.5
17%
47
25.51-26
10%
29
выше 26
18%
50
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 23:32

  Zebra написав:Libo, как там кризис который ты сказал начался? Американские индексы пошли на перехай.


Это я сказал, что начался кризис? :shock:
Ты, пьяное полено, меня с кем-то путаешь. :lol:
Я вам доношу уже три недели, что Трамп нам в Давосе пообещал +10.000 в к индексу DJIA.
А я ему верю. Призываю вас действовать.
А кризис будем потом. Но большой. Это когда ваши доллары аннулируют. Но еще достаточно времени, чтобы хорошо заработать и слиться в золото и серебро. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7752
З нами з: 14.11.11
Подякував: 330 раз.
Подякували: 3858 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 23:37

  flyman написав:Їла із сміттєвих баків, вдягалася з секондхенду, на роботу ходила пішки, жила в коробці з холодильника, все збирала на нерухомість... просльозився, так стало шкода бідолашню.

Строго говоря, с таким доходом вполне можно приобрести такую недвижимость, учитывая околонулевые ставки на ипотеку в Европе. И не питаться при этом из контейнера.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2575
З нами з: 09.09.14
Подякував: 894 раз.
Подякували: 1118 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 23:52

  Долярчик написав:... так за що робити їх разом? - за те, що зараз при кориті, але НЕ крадуть? :lol:
ДумайТЕ! © :P

Смена директора борделя не делает его филармонией.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8988
З нами з: 03.11.08
Подякував: 693 раз.
Подякували: 1982 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 00:26

  Vadim V написав:
  Долярчик написав:
  Moneta написав:Вітчизняний виробник тоже часто только бирки выробляе, на китайский товар

... 100% так і є!
- а то, дайте польське, дайте польське!
- а поляки де то замовляють? - не в Китаю?

Качество зависит ещё и от совести/жадібності замовника...

Качество зависит только от совести/жадібності замовника...
За те же деньги , даже чуть дешевле, вам склепают почти любой товар почти любого бренда , но с другим брендом\названием , на том же конвейере...
Обычно и в правду на одном заводе делается крутой известный бренд и фуфло в 10 раз хуже и дешевле просто к Фуфлу требования меньше и контроль меньше ...
Копировать хорошо китайцы могут да и все чертежи лекала формы и т.д. и т.п. есть просто лейбу другую штампуй рисуй и выпускай ... но цена то будет повыше чем у фуфла ...
yama
 
Повідомлень: 1873
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3396 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 00:28

  greenozon написав:lubarec
завтра доллар будєт двігацца :)
(с) ето факт

думаю на месте будем стоять некоторое время ... ну недели две может три
yama
 
Повідомлень: 1873
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3396 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 02:42

И еще раз про Теслу...
Сегодня за день минус 17.2%.
После подъёма крепче затягивай ремни шлёма. (с) Libo
Не все золото, что блестит. (с) Обжегшийся инвестор

:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7752
З нами з: 14.11.11
Подякував: 330 раз.
Подякували: 3858 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 04:59

All the Money in the World
http://demonocracy.info/infographics/wo ... ramid.html

All the Gold in the World
http://demonocracy.info/infographics/wo ... /gold.html

All the Silver in the World
http://demonocracy.info/infographics/wo ... ilver.html
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7752
З нами з: 14.11.11
Подякував: 330 раз.
Подякували: 3858 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 3806380738083809
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6779 1504421
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 00:51
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1669, 1670, 1671
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16702 2078652
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2020 22:54
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 35, 36, 37
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
367 63696
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2020 22:30
tumos

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17301)
06.02.2020 03:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.