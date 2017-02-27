Где-то мы уже такое слышали... А! Про 27! А потом про 26 и 25))
Понятное дело что будет, и 22.ХХ будет, и даже 17.ХХ будет, если премьером поставят Саакашвили Баксодержатели могут расслабиться и спокойно подсчитывать "выгодность" своих вложений
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 лют, 2020 10:21
Где-то мы уже такое слышали... А! Про 27! А потом про 26 и 25))
Понятное дело что будет, и 22.ХХ будет, и даже 17.ХХ будет, если премьером поставят Саакашвили Баксодержатели могут расслабиться и спокойно подсчитывать "выгодность" своих вложений
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Чет 06 лют, 2020 10:45
На звання "эксперта" ні коли не претендував і не претендую. Пишу тільки власні думки. Ваша справа погоджуватись чи ні. До чого ви тут згадали курс.юа - не розумію. Напевне ви так реагуєте ніби вже не раз їм повірили і поплатились... А для чого власна голова на плечах? В крайньому випадку майте сміливість визнати що помилились.
Це форум. Тут обговорюють думки, а не цькують. І якщо курс впаде нижче 24, напишіть і я офіційно визнаю, що профан і нічого не розумію. Я не гордий. А ви?
Що стосується пояснень чому не буде нижче 24 то наведу наступні:
1) НБУ показав, що нарешті почав переживати що гривня надто дорога
2) Всіх влаштовує курс не нижче 24. Мінфін, Імпортерів, експортерів, НБУ, населення, Нерезидентів які купляють ОВДП.
3) Проблема Привату вирішується дуже важкою. Швидше за все буде якийсь компроміс який можливо не влаштує МВФ
4) Без підписання програми із МФВ гривня дорожчати не буде.
5) ставки по ОВДП досягли дна. Зацікавити нерезидентів ними можна тільки зменшивши ризики. Сигналом про це буде підписання програми із МВФ.
6) як бачимо, нерези частково заходять в довгі ОВДП за рахунок попередніх коротких паперів які їм повертають. Тобто вже не так багато валюти заводять.
Повірю в курс нижче 24 тільки після підписання програми із МФВ. Тоді і скоригую свої думки.
У вас є що додати до вищенаписаного?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:11
Да, именно так и бывало всегда раньше. Кризис начался, о нем не жужжат, на биржах непонятные рекорды. Например, Тесла с каких то хуев выросла на 20% за день. Ха-ха. И это при условии, что в Китай вложено бабла на новый завод в размерах полугодового бюджета Украины. А тут корона-вирус, до конца неясно что такое, но внимание сми к нему мягко говоря избыточное, что подтверждает биологическую атаку на Китай. Плюс к этому пошлины, введенные в США для китайских товаров. В итоге смотрите акции китайских компаний. Просто так падения на 10% не бывает, тем более на таком зарегулированном фондовом рынке как Китай.
Все это уже напоминает гремучую смесь. Особенно спекулянты это понимают. Сейчас пришло время рубить бабло на продаже акций, прочих активов с последующей их скупкой после скорого обвала.
Падение, а не снижение, цен на нефть и газ это фигня? Падение, а не снижение, цен на руду это фигня? Сворочивание производств в Китае это фигня??? Нет - это начало мирового кризиса а-ля 1998 года, а-ля 2008 года, который в этот раз чуть задержался из-за войн в Сирии и Украины.
Малый бизнес в Украине обложили штрафами, которые больше не штрафы, стимулирующие некоторое поведение бизнеса для улучшения качества местных услуг и продукции, а чистые рейдерские наезды как из 1917 года.
Что касается гривны, то тут у нас как бы есть резерв в виде излишней ее девальвации в 2014-2016 годах. Ей хочется вырасти к доллару, но фундаментальных экономических предпосылок пока нет. Сельское хозяйство стало единственной отраслью экономики в Украине, которое дает стимул для дальнейшего развития. Даже айтишники уже загибаются
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:13
Фіала каже, що вони очікують курс на кінець цього року 24, на кінець 21-го - 25,5.
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:13
Курси на зараз
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:20
так то воно так, але в Україні курс може бути і 22.00, а може бути і 32.00 тому не варто все тримати в одному кошику
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
где покупатели бакса? почему падаем то?
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
10:18 Появился Нацбанк. Но вместо заявки на покупку он просто закрывает самые дешевые предложения продажи, покупая все, что по 24,60 и ниже.
Покупатели дождутся 25 во второй половине
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В том,что гривна девальвировала есть и положительный элемент,некоторые страны специально это делали,как стимул для развития экономики.
|