Додано: Чет 06 лют, 2020 11:11

Zebra написав: Libo, как там кризис который ты сказал начался? Американские индексы пошли на перехай. Libo, как там кризис который ты сказал начался? Американские индексы пошли на перехай.

Да, именно так и бывало всегда раньше. Кризис начался, о нем не жужжат, на биржах непонятные рекорды. Например, Тесла с каких то хуев выросла на 20% за день. Ха-ха. И это при условии, что в Китай вложено бабла на новый завод в размерах полугодового бюджета Украины. А тут корона-вирус, до конца неясно что такое, но внимание сми к нему мягко говоря избыточное, что подтверждает биологическую атаку на Китай. Плюс к этому пошлины, введенные в США для китайских товаров. В итоге смотрите акции китайских компаний. Просто так падения на 10% не бывает, тем более на таком зарегулированном фондовом рынке как Китай.Все это уже напоминает гремучую смесь. Особенно спекулянты это понимают. Сейчас пришло время рубить бабло на продаже акций, прочих активов с последующей их скупкой после скорого обвала.Падение, а не снижение, цен на нефть и газ это фигня? Падение, а не снижение, цен на руду это фигня? Сворочивание производств в Китае это фигня??? Нет - это начало мирового кризиса а-ля 1998 года, а-ля 2008 года, который в этот раз чуть задержался из-за войн в Сирии и Украины.Малый бизнес в Украине обложили штрафами, которые больше не штрафы, стимулирующие некоторое поведение бизнеса для улучшения качества местных услуг и продукции, а чистые рейдерские наезды как из 1917 года.Что касается гривны, то тут у нас как бы есть резерв в виде излишней ее девальвации в 2014-2016 годах. Ей хочется вырасти к доллару, но фундаментальных экономических предпосылок пока нет. Сельское хозяйство стало единственной отраслью экономики в Украине, которое дает стимул для дальнейшего развития. Даже айтишники уже загибаются