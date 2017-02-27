Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 38 600(27 018 + 11 582) млн. А овернайти гарно виросли.
Овернайти кредит 13%(15,5%): 200(0 + 200) =200 Якийсь банк повадився достатньо часто брати гроші під 13%. Здається це трошки дешевше ніж поточні депозити в гривні деяких банків!
Загальна добова ліквідність 61 446,54 + 38 600 - 200 = 99 846,54(92 893,37 + 6 953,17) млн. гривень.
Загально добова ліквідність виросла! НБУ накупив вчора валюти на 2 719,1 млн.грн. і це 110 млн. долярів. Та в 1,5 рази більше насипало Казначейство. Трохи забрала інкасація, додавши готівки на 636,24 млн.грн.
Коррахунки припали.
Припали меньше ніж виросли овернайти. Не знаходять гроші прибутковості більше 9 відсотків. Не поспішають володарі прибутковіших ОВДП продавати їх на вторинці.
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 06 лют, 2020 11:45, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.