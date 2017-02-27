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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3808380938103811

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 282
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
47
24.51-25.0
12%
34
25.01-25.5
17%
47
25.51-26
10%
29
выше 26
18%
50
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:34

Кардіограма ліквідності - де ж знайти більше 9%


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 61 446,53763773(65 875,36949591 − 4 428,831858184) млн.

Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 38 600(27 018 + 11 582) млн.
А овернайти гарно виросли. :shock:

Овернайти кредит 13%(15,5%): 200(0 + 200) =200
Якийсь банк повадився достатньо часто брати гроші під 13%. Здається це трошки дешевше ніж поточні депозити в гривні деяких банків!

Загальна добова ліквідність 61 446,54 + 38 600 - 200 = 99 846,54(92 893,37 + 6 953,17) млн. гривень.

Загально добова ліквідність виросла! НБУ накупив вчора валюти на 2 719,1 млн.грн. і це 110 млн. долярів. Та в 1,5 рази більше насипало Казначейство. Трохи забрала інкасація, додавши готівки на 636,24 млн.грн.

Коррахунки припали.

Припали меньше ніж виросли овернайти. Не знаходять гроші прибутковості більше 9 відсотків. Не поспішають володарі прибутковіших ОВДП продавати їх на вторинці.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 06 лют, 2020 11:45, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:41

  Вело написав:10:18 Появился Нацбанк. Но вместо заявки на покупку он просто закрывает самые дешевые предложения продажи, покупая все, что по 24,60 и ниже.


Ну, демпфирует пики, это ж и есть его функция в рыночном курсообразовании, разве не так?
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
katso
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:42

Немного откупил в конкорде онлайн па24.70
Зашло туда немного гривны, курс не халявный, но среднерыночный, решил не заморачиваться с переводами ради нескольких копеек выгоды
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:51

Коллеги, рекомендуем к просмотру!

Будет ли дефолт в Украине 2020 и курс на неделю

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Ірина_
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