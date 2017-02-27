kluychkooleg написав:Чтобы там кто не говорил, а сейчас курс на Межбанке полнолстью определяется в ручном режиме НБУ. Он накопил жирку и может управлять курсом, как хочет. А те, кто в планы НБУ не посвящен, бегают на МБ, как олени на наличном рынке между обменками. Понедельник был показательным. Сначала доллар всем был нужен, покупателей было намного больше. А когда НБУ решил, что нужные люди уже распродались, легко развернул рынок. И мгновенно стадо развернулось, стало намного больше продавцов. НБУ, если хочет, то разворачивает рынок в один день. А, если НБУ заинтересовано в нынешнем направлении тренда, то только притормаживает движение, одновременно зарабатывая спекуляцией. Выйдет, поставит курс, потом уходит, давая сигнал снижаться дальше. Потом снова выходит, откупая уже дешевле то, что в понедельник было продано задорого. Хочу быть НБУ.
kluychkooleg написав:Чтобы там кто не говорил, а сейчас курс на Межбанке полнолстью определяется в ручном режиме НБУ. Он накопил жирку и может управлять курсом, как хочет. А те, кто в планы НБУ не посвящен, бегают на МБ, как олени на наличном рынке между обменками. Понедельник был показательным. Сначала доллар всем был нужен, покупателей было намного больше. А когда НБУ решил, что нужные люди уже распродались, легко развернул рынок. И мгновенно стадо развернулось, стало намного больше продавцов. НБУ, если хочет, то разворачивает рынок в один день. А, если НБУ заинтересовано в нынешнем направлении тренда, то только притормаживает движение, одновременно зарабатывая спекуляцией. Выйдет, поставит курс, потом уходит, давая сигнал снижаться дальше. Потом снова выходит, откупая уже дешевле то, что в понедельник было продано задорого. Хочу быть НБУ.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 06.02.2020.................24,5835 Гривна укрепилась на 21 копейку. Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. Постояв для приличия 15 минут, начали уверенный спуск. За час прошли 7 копеек, после чего остановились. Незадолго до полудня наметилось движение вверх, но его характер пока не понятен. НБУ вчера купил около 110 млн. Примечательно, что за 2 дня интервенции значительно превысили объем размещенных облигаций. Остатки на коррсчетах сократились. Объем суточных сертификатов существенно вырос (наметились интересные колебания, растет и сокращается через день). Эффект от этого роста был существенно смягчен изрядными поступлениями из казначейства и интервенцией НБУ. Впервые с середины января и всего третий раз за год наличка играла против ликвидности, спишем это на период зарплат.
Обороты МБ во вторник существенно выросли, составив 550.3 млн. При этом чистый спрос составил чуть меньше 450 млн, что близко к средним значениям.
Востаннє редагувалось Сибарит в Чет 06 лют, 2020 12:36, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит написав:... НБУ вчера продал около 110 млн. ...
Так продал чи купив? О вже виправили
ВО Хай щастить!
Сибарит написав:... Эффект от этого роста был существенно смягчен изрядными поступлениями из казначейства и интервенцией НБУ. Впервые с середины января и всего третий раз за год наличка играла против ликвидности, спишем это на период зарплат. ...
А тут так вітієвато, що я з трудом зрозумів. Як на мене, простіше було б - додали налічки в оббіг!
ВО Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Ощущение, что Евро всегда теперь будет 1,1 к доллару Сегодня, похоже, никуда расти не будем на МБ, НБУ организовало боковик. И на том спасибо. Завтра может развернемся. А может и нет. На все воля божья (зачеркнуто) НБУ.