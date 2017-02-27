kluychkooleg написав:

Чтобы там кто не говорил, а сейчас курс на Межбанке полнолстью определяется в ручном режиме НБУ.Он накопил жирку и может управлять курсом, как хочет.А те, кто в планы НБУ не посвящен, бегают на МБ, как олени на наличном рынке между обменками.Понедельник был показательным.Сначала доллар всем был нужен, покупателей было намного больше.А когда НБУ решил, что нужные люди уже распродались, легко развернул рынок.И мгновенно стадо развернулось, стало намного больше продавцов.НБУ, если хочет, то разворачивает рынок в один день.А, если НБУ заинтересовано в нынешнем направлении тренда, то только притормаживает движение, одновременно зарабатывая спекуляцией.Выйдет, поставит курс, потом уходит, давая сигнал снижаться дальше.Потом снова выходит, откупая уже дешевле то, что в понедельник было продано задорого.Хочу быть НБУ.