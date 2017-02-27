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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3810381138123813>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 282
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
47
24.51-25.0
12%
34
25.01-25.5
17%
47
25.51-26
10%
29
выше 26
18%
50
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:07

  kluychkooleg написав:Чтобы там кто не говорил, а сейчас курс на Межбанке полнолстью определяется в ручном режиме НБУ.
Он накопил жирку и может управлять курсом, как хочет.
А те, кто в планы НБУ не посвящен, бегают на МБ, как олени на наличном рынке между обменками.
Понедельник был показательным.
Сначала доллар всем был нужен, покупателей было намного больше.
А когда НБУ решил, что нужные люди уже распродались, легко развернул рынок.
И мгновенно стадо развернулось, стало намного больше продавцов.
НБУ, если хочет, то разворачивает рынок в один день.
А, если НБУ заинтересовано в нынешнем направлении тренда, то только притормаживает движение, одновременно зарабатывая спекуляцией.
Выйдет, поставит курс, потом уходит, давая сигнал снижаться дальше.
Потом снова выходит, откупая уже дешевле то, что в понедельник было продано задорого.
Хочу быть НБУ.

Читайте Сибарита і не придумуйте теорій заговору там же їх не має.
viewtopic.php?p=4861740#p4861740
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:14

  Realist написав:
  kluychkooleg написав:Чтобы там кто не говорил, а сейчас курс на Межбанке полнолстью определяется в ручном режиме НБУ.
Он накопил жирку и может управлять курсом, как хочет.
А те, кто в планы НБУ не посвящен, бегают на МБ, как олени на наличном рынке между обменками.
Понедельник был показательным.
Сначала доллар всем был нужен, покупателей было намного больше.
А когда НБУ решил, что нужные люди уже распродались, легко развернул рынок.
И мгновенно стадо развернулось, стало намного больше продавцов.
НБУ, если хочет, то разворачивает рынок в один день.
А, если НБУ заинтересовано в нынешнем направлении тренда, то только притормаживает движение, одновременно зарабатывая спекуляцией.
Выйдет, поставит курс, потом уходит, давая сигнал снижаться дальше.
Потом снова выходит, откупая уже дешевле то, что в понедельник было продано задорого.
Хочу быть НБУ.

Читайте Сибарита і не придумуйте теорій заговору там же їх не має.
viewtopic.php?p=4861740#p4861740


Я вижу, что происходит на МБ.
Для этого не нужно кого-то читать.
Курс идет туда, куда хочет НБУ.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Фиксанулся немного.
escobar
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:19

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
06.02.2020.................24,5835
Гривна укрепилась на 21 копейку.
Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. Постояв для приличия 15 минут, начали уверенный спуск. За час прошли 7 копеек, после чего остановились. Незадолго до полудня наметилось движение вверх, но его характер пока не понятен.
НБУ вчера купил около 110 млн. Примечательно, что за 2 дня интервенции значительно превысили объем размещенных облигаций.
Остатки на коррсчетах сократились. Объем суточных сертификатов существенно вырос (наметились интересные колебания, растет и сокращается через день). Эффект от этого роста был существенно смягчен изрядными поступлениями из казначейства и интервенцией НБУ. Впервые с середины января и всего третий раз за год наличка играла против ликвидности, спишем это на период зарплат.

Обороты МБ во вторник существенно выросли, составив 550.3 млн. При этом чистый спрос составил чуть меньше 450 млн, что близко к средним значениям.
Востаннє редагувалось Сибарит в Чет 06 лют, 2020 12:36, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:27

  Сибарит написав:НБУ вчера продал около 110 млн.

Купил. Или если продал, то не вчера.
yp1ripe
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:36

Вчера и позавчера НБУ покупал по 100-110 млн.долл.

С такими покупками трудно будет идти ниже, имхо.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:36

  Сибарит написав:...
НБУ вчера продал около 110 млн. ...



Так продал чи купив?
О вже виправили :!:

ВО
Хай щастить!
  Сибарит написав:...
Эффект от этого роста был существенно смягчен изрядными поступлениями из казначейства и интервенцией НБУ. Впервые с середины января и всего третий раз за год наличка играла против ликвидности, спишем это на период зарплат.
...


А тут так вітієвато, що я з трудом зрозумів. :roll:
Як на мене, простіше було б - додали налічки в оббіг!

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:53

  PS4 написав:где покупатели бакса? почему падаем то?
Падаем, потому что я как обычно купил доллар на вершине курса, па25! Так всегда происходит. Давно приметил.
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:00

Ощущение, что Евро всегда теперь будет 1,1 к доллару :)
Сегодня, похоже, никуда расти не будем на МБ, НБУ организовало боковик.
И на том спасибо.
Завтра может развернемся.
А может и нет.
На все воля божья (зачеркнуто) НБУ.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:04

  fin написав:
  PS4 написав:где покупатели бакса? почему падаем то?
Падаем, потому что я как обычно купил доллар на вершине курса, па25! Так всегда происходит. Давно приметил.


Неправда.
Падает доллар к гривне и Евро к доллару потому, что я в понедельник не слил Евро.
kluychkooleg
 
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