Додано: Чет 06 лют, 2020 13:26

В ТАСі повернувся в долар по 24,6. Більше для того щоб поправити пропорцію 30/70.

Алла поки що не дає цікавих курсів для відкупу.

Востаннє редагувалось Realist в Чет 06 лют, 2020 13:31, всього редагувалось 1 раз.

Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!