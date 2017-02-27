RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38113812381338143815>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 283
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
48
24.51-25.0
12%
34
25.01-25.5
17%
47
25.51-26
10%
29
выше 26
18%
50
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:13

  fin написав:
  PS4 написав:где покупатели бакса? почему падаем то?
Падаем, потому что я как обычно купил доллар на вершине курса, па25! Так всегда происходит. Давно приметил.

Санитар валютного рынка.
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1225
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:15

нбу держит - ручник.
если надо друганам войти в бумаги, то курс вверх, надо выйти курс - вниз.
хотя на долгие периоды уже мало желающих входить в эту пирамиду, да ещё и ставочки упали по сравнению с прошлым годом.
в мае заканчивается срок у друзей леры и рожковой.
пока будут держать курс для их выхода не более 25.
а вот далее увидим.... хотя может закрутится новая схема лохотрона, но уже с названием - земеля. игроки будут те же, только название фирм др.
поэтому что ждать от волчка на столе в этой стране...????? :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4529
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:25

  hxbbgaf написав:Дефіцит Пенсійного фонду спровокували виплати силовикам – експерти.
https://www.segodnya.ua/ua/economics/en ... 98162.html
Ах, да, платите налоги. Надо же здоровым быкам в 38 лет на пенсию идти.

Тобто значні виплати ордловцям нічого не провокують? Дивно.
Пару років тому пенсія військового капітана була 1800 грн. (вони ще часто служать, бо нікому), а ордловців 5500-15000 (часто куплена, на "липових" папірцях).
Половина коштів ПФ йде на десять відсотків пенсіонерів (зокрема, судді, прокурори та київська Иліта, яка "накрутила" собі пенсії). "Иксперти" забули написати...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 934
З нами з: 07.10.09
Подякував: 256 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В ТАСі повернувся в долар по 24,6. Більше для того щоб поправити пропорцію 30/70.
Алла поки що не дає цікавих курсів для відкупу.
Востаннє редагувалось Realist в Чет 06 лют, 2020 13:31, всього редагувалось 1 раз.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 722
З нами з: 23.01.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:27

на 24 идем? или уже дно?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1823
З нами з: 22.12.16
Подякував: 153 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:30

  proftpd66 написав:на 24 идем? или уже дно?

позвоните рожковой - она всё знает, у неё в руках милафон. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4529
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:37

proftpd66
Мне больше нравится опять на 23.
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Чет 06 лют, 2020 13:57, всього редагувалось 1 раз.
Oleg_Sa
 
Повідомлень: 2119
З нами з: 27.10.08
Подякував: 8 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:37

  proftpd66 написав:на 24 идем? или уже дно?


Тут вообще никто ничего не может спрогнозировать. Просто тематический информационный шум, где можно уловить лишь общие тональности, не более того. Активно читал форум последние пару недель и никто не угадал/предвидел рост с 23.80 до 25+ с последующей просадкой на данный момент. Факт.
Work, save, invest, repeat (c)
Син каже до батька: - Тату! Чорт лізе у хату! - Не біда, синку, аби не москаль
lawyer23
Аватар користувача
 
Повідомлень: 721
З нами з: 25.04.11
Подякував: 368 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:43

  lawyer23 написав:
  proftpd66 написав:на 24 идем? или уже дно?


Тут вообще никто ничего не знает/не может спрогнозировать. Просто тематический информационный шум. Активно читал форум последние пару недель и никто не угадал/предвидел рост с 23.80 до 25+ с последующей просадкой на данный момент. Факт.


Тут не угадывать надо, а следить за НБУ, за тем, что он делает.
Хотя в понедельник казалось, что хочет просто рост притормозить, когда вышел по 25,15.
А вот, когда вышел по 25,12 уже надо было бежать сливаться.
К сожалению, самые сладкие курсы для слива были не во всяких ТАС-ах, а в обменках.
Но это пока созвониться, пока доехать.
В общем, лично мне чуйка говорила - сливайся, но я провтыкал.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 67
З нами з: 30.12.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:54

  s0v7a написав:А тут так вітієвато, що я з трудом зрозумів. :roll:
Як на мене, простіше було б - додали налічки в оббіг!

А никто и не обещал, что будет легко :)

Это было бы слишком сильное упрощение, что было бы неверно с точки зрения происходящих событий. Наличку никто в оборот не добавлял - оборот сам ее взял.
Кстати, переток налички на счета - один из весомых факторов увеличения безналичной части монетарной базы, которой мы обычно оперируем, обзывая ликвидностью. С начала года перетекло более 22 млрд. Это та часть изменения ликвидности, которая не влияет на общее количество доступных для оборота денег.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4605
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2098 раз.
Подякували: 4602 раз.
 
Профіль
7
5
8
1
  #<1 ... 38113812381338143815>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, wotsergeyd і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1669, 1670, 1671
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16703 2079266
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 09:28
lrs7719
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6779 1504714
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 00:51
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 35, 36, 37
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
367 63892
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2020 22:30
tumos

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81398)
06.02.2020 14:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.