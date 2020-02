Додано: Чет 06 лют, 2020 13:25

hxbbgaf написав: Дефіцит Пенсійного фонду спровокували виплати силовикам – експерти.

Ах, да, платите налоги. Надо же здоровым быкам в 38 лет на пенсию идти. Дефіцит Пенсійного фонду спровокували виплати силовикам – експерти.Ах, да, платите налоги. Надо же здоровым быкам в 38 лет на пенсию идти.

Тобто значні виплати ордловцям нічого не провокують? Дивно.

Пару років тому пенсія військового капітана була 1800 грн. (вони ще часто служать, бо нікому), а ордловців 5500-15000 (часто куплена, на "липових" папірцях).

