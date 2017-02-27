Санитар валютного рынка.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 лют, 2020 13:13
Додано: Чет 06 лют, 2020 13:15
нбу держит - ручник.
если надо друганам войти в бумаги, то курс вверх, надо выйти курс - вниз.
хотя на долгие периоды уже мало желающих входить в эту пирамиду, да ещё и ставочки упали по сравнению с прошлым годом.
в мае заканчивается срок у друзей леры и рожковой.
пока будут держать курс для их выхода не более 25.
а вот далее увидим.... хотя может закрутится новая схема лохотрона, но уже с названием - земеля. игроки будут те же, только название фирм др.
поэтому что ждать от волчка на столе в этой стране...?????
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 06 лют, 2020 13:25
Тобто значні виплати ордловцям нічого не провокують? Дивно.
Пару років тому пенсія військового капітана була 1800 грн. (вони ще часто служать, бо нікому), а ордловців 5500-15000 (часто куплена, на "липових" папірцях).
Половина коштів ПФ йде на десять відсотків пенсіонерів (зокрема, судді, прокурори та київська Иліта, яка "накрутила" собі пенсії). "Иксперти" забули написати...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Чет 06 лют, 2020 13:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В ТАСі повернувся в долар по 24,6. Більше для того щоб поправити пропорцію 30/70.
Алла поки що не дає цікавих курсів для відкупу.
Востаннє редагувалось Realist в Чет 06 лют, 2020 13:31, всього редагувалось 1 раз.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Чет 06 лют, 2020 13:27
на 24 идем? или уже дно?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Чет 06 лют, 2020 13:30
позвоните рожковой - она всё знает, у неё в руках милафон.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 06 лют, 2020 13:37
proftpd66
Мне больше нравится опять на 23.
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Чет 06 лют, 2020 13:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 06 лют, 2020 13:37
Тут вообще никто ничего не может спрогнозировать. Просто тематический информационный шум, где можно уловить лишь общие тональности, не более того. Активно читал форум последние пару недель и никто не угадал/предвидел рост с 23.80 до 25+ с последующей просадкой на данный момент. Факт.
Work, save, invest, repeat (c)
Син каже до батька: - Тату! Чорт лізе у хату! - Не біда, синку, аби не москаль
Додано: Чет 06 лют, 2020 13:43
Тут не угадывать надо, а следить за НБУ, за тем, что он делает.
Хотя в понедельник казалось, что хочет просто рост притормозить, когда вышел по 25,15.
А вот, когда вышел по 25,12 уже надо было бежать сливаться.
К сожалению, самые сладкие курсы для слива были не во всяких ТАС-ах, а в обменках.
Но это пока созвониться, пока доехать.
В общем, лично мне чуйка говорила - сливайся, но я провтыкал.
Додано: Чет 06 лют, 2020 13:54
А никто и не обещал, что будет легко
Это было бы слишком сильное упрощение, что было бы неверно с точки зрения происходящих событий. Наличку никто в оборот не добавлял - оборот сам ее взял.
Кстати, переток налички на счета - один из весомых факторов увеличения безналичной части монетарной базы, которой мы обычно оперируем, обзывая ликвидностью. С начала года перетекло более 22 млрд. Это та часть изменения ликвидности, которая не влияет на общее количество доступных для оборота денег.
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