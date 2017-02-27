RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3812381338143815>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 283
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
48
24.51-25.0
12%
34
25.01-25.5
17%
47
25.51-26
10%
29
выше 26
18%
50
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Это та часть изменения ликвидности, которая не влияет на общее количество доступных для оборота денег.
удивлен,что сов не понял сразу :shock:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3661
З нами з: 03.12.14
Подякував: 461 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:07

  Игорь Алексеевич написав:нбу держит - ручник.
если надо друганам войти в бумаги, то курс вверх, надо выйти курс - вниз.
хотя на долгие периоды уже мало желающих входить в эту пирамиду, да ещё и ставочки упали по сравнению с прошлым годом.
в мае заканчивается срок у друзей леры и рожковой.
пока будут держать курс для их выхода не более 25.
а вот далее увидим.... хотя может закрутится новая схема лохотрона, но уже с названием - земеля. игроки будут те же, только название фирм др.
поэтому что ждать от волчка на столе в этой стране...????? :roll:

Поговаривают, нет у нас заговора, рынок такой. Хлипкий, тонкий - разворачивается от малейшего дуновения. :mrgreen:
Но есть надежда, что это кому-нибудь нужно.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8990
З нами з: 03.11.08
Подякував: 693 раз.
Подякували: 1985 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:14

  Ірина_ написав:Коллеги, рекомендуем к просмотру!

Будет ли дефолт в Украине 2020 и курс на неделю

Поддержите нас, пожалуйста!

Ждем от Вас лайк и подписку на канал!

Подписывайтесь на Finance.ua

почему у Вас стакан полный,а у Леши на половину?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3661
З нами з: 03.12.14
Подякував: 461 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:14

смотрю подкасты Ирины, раскройте тайну какой ник вашего эксперта-гривнеоптимиста на форуме :mrgreen:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2152
З нами з: 26.06.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 635 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:16

  Moneta написав:смотрю подкасты Ирины, раскройте тайну какой ник вашего эксперта-гривнеоптимиста на форуме :mrgreen:

Либо ,не Алекс же :mrgreen: :lol:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3661
З нами з: 03.12.14
Подякував: 461 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:21

  Captain Obvious написав:
  fin написав:
  PS4 написав:где покупатели бакса? почему падаем то?
Падаем, потому что я как обычно купил доллар на вершине курса, па25! Так всегда происходит. Давно приметил.

Санитар валютного рынка.
Помню когда еще был курсантом военного училища, то нас называли санитарами города, прошли десятилетия и уже валютный санитар!
fin
 
Повідомлень: 179
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как себя чувствую почитатели Теслы?
20% за сутки - это Вам не с гривней играться.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2577
З нами з: 09.09.14
Подякував: 895 раз.
Подякували: 1119 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:30

  kluychkooleg написав:Я вижу, что происходит на МБ.
Для этого не нужно кого-то читать.
Курс идет туда, куда хочет НБУ.


Вот это верный подход. Не читать нынче в тренде.

Для каждого кто хочет стать аналитиком, важно писать. Много писать. Знаки-деньги.
А читать - бесполезная трата времени. И вообще вредно.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2577
З нами з: 09.09.14
Подякував: 895 раз.
Подякували: 1119 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:34

А было бы неплохо, если б курс устаканился на па22-23 на весь год. Это ж как можно было бы почти нахаляву затариться Франклинами и Грантами! Всеравно в будующем доллар будет мягко говоря за 30.
fin
 
Повідомлень: 179
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:44

  fin написав:А было бы неплохо, если б курс устаканился на па22-23 на весь год. Это ж как можно было бы почти нахаляву затариться Франклинами и Грантами! Всеравно в будующем доллар будет мягко говоря за 30.


Не факт
Вон Трамп как триумфально вышел и сказал доллар будет очень слабым
А ну как центробанки будут уходить в сторону юаня и ены
joik
 
Повідомлень: 164
З нами з: 24.07.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3812381338143815>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, wotsergeyd і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1669, 1670, 1671
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16703 2079266
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 09:28
lrs7719
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6779 1504714
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 00:51
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 35, 36, 37
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
367 63892
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2020 22:30
tumos

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81398)
06.02.2020 14:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.