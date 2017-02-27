удивлен,что сов не понял сразу
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 лют, 2020 14:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
удивлен,что сов не понял сразу
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 06 лют, 2020 14:07
Поговаривают, нет у нас заговора, рынок такой. Хлипкий, тонкий - разворачивается от малейшего дуновения.
Но есть надежда, что это кому-нибудь нужно.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 14:14
почему у Вас стакан полный,а у Леши на половину?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 06 лют, 2020 14:14
смотрю подкасты Ирины, раскройте тайну какой ник вашего эксперта-гривнеоптимиста на форуме
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Чет 06 лют, 2020 14:16
Либо ,не Алекс же
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 06 лют, 2020 14:21
Помню когда еще был курсантом военного училища, то нас называли санитарами города, прошли десятилетия и уже валютный санитар!
Додано: Чет 06 лют, 2020 14:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Как себя чувствую почитатели Теслы?
20% за сутки - это Вам не с гривней играться.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Чет 06 лют, 2020 14:30
Вот это верный подход. Не читать нынче в тренде.
Для каждого кто хочет стать аналитиком, важно писать. Много писать. Знаки-деньги.
А читать - бесполезная трата времени. И вообще вредно.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Чет 06 лют, 2020 14:34
А было бы неплохо, если б курс устаканился на па22-23 на весь год. Это ж как можно было бы почти нахаляву затариться Франклинами и Грантами! Всеравно в будующем доллар будет мягко говоря за 30.
Додано: Чет 06 лют, 2020 14:44
Не факт
Вон Трамп как триумфально вышел и сказал доллар будет очень слабым
А ну как центробанки будут уходить в сторону юаня и ены
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