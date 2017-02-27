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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3813381438153816>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 285
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
49
24.51-25.0
12%
34
25.01-25.5
16%
47
25.51-26
10%
29
выше 26
18%
50
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:50

  Мизантрóп написав:
  Ірина_ написав:Коллеги, рекомендуем к просмотру!

Будет ли дефолт в Украине 2020 и курс на неделю

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почему у Вас стакан полный,а у Леши на половину?

:mrgreen: бо він надпив трішки
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:52

  Moneta написав:смотрю подкасты Ирины, раскройте тайну какой ник вашего эксперта-гривнеоптимиста на форуме :mrgreen:

Якщо Вас цікавить чому наш експерт такий оптиміст, запитайте у нього на нашому каналі - Алексей Козырев. Він завжди відповідає :wink:
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:01

  joik написав:
  fin написав:А было бы неплохо, если б курс устаканился на па22-23 на весь год. Это ж как можно было бы почти нахаляву затариться Франклинами и Грантами! Всеравно в будующем доллар будет мягко говоря за 30.


Не факт
Вон Трамп как триумфально вышел и сказал доллар будет очень слабым
А ну как центробанки будут уходить в сторону юаня и ены


Трамп эту песню уже три года поет, а доллар все крепчает.
Мне в этом плане Трамп напоминает наших финансовых аналитиков.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ірина_ написав:Він завжди відповідає
и давно https://minfin.com.ua/2009/09/24/kozyrev-answers/
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:17

14:25 После обеда Нацбанк продолжает стоять с покупкой 24,56. Других покупателей нет, только продавцы.

По 25,15 доллар был нужен всем, а по 24,56 уже никому не нужен.
Все, как у перечисных.
Психология-то та же.
Евро все так же приколочено гвоздями к 1,1.
Видимо все ждут вечера первой пятницы с данными из США.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:21

  lawyer23 написав:
  proftpd66 написав:на 24 идем? или уже дно?


Тут вообще никто ничего не может спрогнозировать. Просто тематический информационный шум, где можно уловить лишь общие тональности, не более того. Активно читал форум последние пару недель и никто не угадал/предвидел рост с 23.80 до 25+ с последующей просадкой на данный момент. Факт.

23.80 было более двух недель назад, поэтому и читать форум надо было с того периода.
Orest здесь давал ссылку на свой пост с ветки прогноза от 29 гру, 2019
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
15.01 – 25,2
31.01 – 24,8
15.02 – 24,6
29.02 – 24,3
По датам ошибся немного, но тенденция однозначна.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Завтра буде невеличкий відскок.
twin
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:41

  escobar написав:Фиксанулся немного.
А я 100 процентов зафиксила .Была возможность я воспользовалась.Пока так.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:42

  twin написав:Завтра буде невеличкий відскок.


Вот кого читать надо.
Жаль пишет редко.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:48

  Moneta написав:смотрю подкасты Ирины, раскройте тайну какой ник вашего эксперта-гривнеоптимиста на форуме :mrgreen:


Насколько я помню, это разные Ирины :roll:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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