|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1539
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 913 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:01
joik написав: fin написав:
А было бы неплохо, если б курс устаканился на па22-23 на весь год. Это ж как можно было бы почти нахаляву затариться Франклинами и Грантами! Всеравно в будующем доллар будет мягко говоря за 30.
Не факт
Вон Трамп как триумфально вышел и сказал доллар будет очень слабым
А ну как центробанки будут уходить в сторону юаня и ены
Трамп эту песню уже три года поет, а доллар все крепчает.
Мне в этом плане Трамп напоминает наших финансовых аналитиков.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 70
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:12
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 3663
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 461 раз.
- Подякували: 538 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:17
14:25 После обеда Нацбанк продолжает стоять с покупкой 24,56. Других покупателей нет, только продавцы.
По 25,15 доллар был нужен всем, а по 24,56 уже никому не нужен.
Все, как у перечисных.
Психология-то та же.
Евро все так же приколочено гвоздями к 1,1.
Видимо все ждут вечера первой пятницы с данными из США.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 70
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:21
lawyer23 написав: proftpd66 написав:
на 24 идем? или уже дно?
Тут вообще никто ничего не может спрогнозировать. Просто тематический информационный шум, где можно уловить лишь общие тональности, не более того. Активно читал форум последние пару недель и никто не угадал/предвидел рост с 23.80 до 25+ с последующей просадкой на данный момент. Факт.
23.80 было более двух недель назад, поэтому и читать форум надо было с того периода.
Orest здесь давал ссылку на свой пост с ветки прогноза от 29 гру, 2019ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
15.01 – 25,2
31.01 – 24,8
15.02 – 24,6
29.02 – 24,3
По датам ошибся немного, но тенденция однозначна.
-
webinf
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 24.09.19
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:33
Завтра буде невеличкий відскок.
-
twin
-
-
- Повідомлень: 3232
- З нами з: 19.01.09
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:41
escobar написав:
Фиксанулся немного.
А я 100 процентов зафиксила .Была возможность я воспользовалась.Пока так.
-
bugalter
-
-
- Повідомлень: 657
- З нами з: 17.02.11
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:42
twin написав:
Завтра буде невеличкий відскок.
Вот кого читать надо.
Жаль пишет редко.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 70
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:48
Moneta написав:
смотрю подкасты Ирины, раскройте тайну какой ник вашего эксперта-гривнеоптимиста на форуме
Насколько я помню, это разные Ирины
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 15089
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3928 раз.
- Подякували: 5986 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16703
|2079346
|
|
|6779
|1504735
|
Чет 06 лют, 2020 00:51
ЛОБ
|
|367
|63923
|
Сер 05 лют, 2020 22:30
tumos
|