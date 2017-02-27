Тут вообще никто ничего не может спрогнозировать. Просто тематический информационный шум, где можно уловить лишь общие тональности, не более того. Активно читал форум последние пару недель и никто не угадал/предвидел рост с 23.80 до 25+ с последующей просадкой на данный момент. Факт.
23.80 было более двух недель назад, поэтому и читать форум надо было с того периода. Orest здесь давал ссылку на свой пост с ветки прогноза от 29 гру, 2019 ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD) 15.01 – 25,2 31.01 – 24,8 15.02 – 24,6 29.02 – 24,3 По датам ошибся немного, но тенденция однозначна.
я думаю что в Мая/Апреле будет девальвация не большая, так как в прошлом года около 26, может 26.6. А до этого 24 должно быть, 23.8 тоже будет супер.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.............06.02.2020............07.02.2020 дата розрахунку............05.02.2020............06.02.2020 Євро...............................27,3152.................27,0435 Долар США....................24,7959.................24,5794 После полудня гривна укрепилась еще на 0.4 копейки. Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. Постояв для приличия 15 минут, начали уверенный спуск. За час прошли 7 копеек, после чего остановились. Незадолго до 12 отскочили на копейку. После 12 прибавили еще копейку и надолго остановились. Окончание обеденного перерыва, вопреки традициям, не стало поводом для возобновления динамики, только спред сузили сверху на полкопейки. Это может свидетельствовать о присутствии регулятора в не очень свойственное ему время. Учитывая весомое укрепление гривны наполовину за счет вчерашней динамики, это не очень удивляет. Официальный курс встретили котировками 24.5600 - 24.5800. За день снизились на 5 копеек относительно открытия и на 10 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2019 - 26.9641 (-25) -236 2018 - 27.4609 (-28) -288
2017 - 27.2627 (+19) 2016 - 25.9130 (+2) Наблюдаемое нынче изобилие валюты по-прежнему совпадает с тенденцией предыдущих двух лет.
kluychkooleg написав:По 25,15 доллар был нужен всем, а по 24,56 уже никому не нужен. Все, как у перечисных.
Обороты вчерашнего МБ говорят о том, что спрос на валюту не упал, а находится на обычном уровне. Динамика связана с повышением предложения. Впрочем, соглашусь, что психология руководства юриков мало отличается от психологии физиков.
Moneta написав:смотрю подкасты Ирины, раскройте тайну какой ник вашего эксперта-гривнеоптимиста на форуме
Насколько я помню, это разные Ирины
... в темноті.... під ковдрою... не зразу можна розібратись, яка поруч Ірина
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Международные резервы Украины в январе 2020 года увеличились, по предварительным данным, на 3,9% - до $26,293 млрд, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ) в среду.
Согласно сообщению, увеличение международных резервов до самого высокого уровня с ноября 2012 года обусловлено как успешным размещением правительством еврооблигаций, так и операциями Нацбанка по управлению резервами и на валютном рынке.
Только за первый месяц нового года ЗВР выросли на 1 млрд., что подтверждает неслучаянность продолжающегося тренда на укрепление гривны так и в который раз доказывает неоправданность высокого курса обваленной гривны при барыге.