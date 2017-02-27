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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38143815381638173818>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 286
ниже 23
6%
17
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
49
24.51-25.0
12%
34
25.01-25.5
16%
47
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:48

  webinf написав:
  lawyer23 написав:
  proftpd66 написав:на 24 идем? или уже дно?


Тут вообще никто ничего не может спрогнозировать. Просто тематический информационный шум, где можно уловить лишь общие тональности, не более того. Активно читал форум последние пару недель и никто не угадал/предвидел рост с 23.80 до 25+ с последующей просадкой на данный момент. Факт.

23.80 было более двух недель назад, поэтому и читать форум надо было с того периода.
Orest здесь давал ссылку на свой пост с ветки прогноза от 29 гру, 2019
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
15.01 – 25,2
31.01 – 24,8
15.02 – 24,6
29.02 – 24,3
По датам ошибся немного, но тенденция однозначна.


я думаю что в Мая/Апреле будет девальвация не большая, так как в прошлом года около 26, может 26.6. А до этого 24 должно быть, 23.8 тоже будет супер.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:55

Финансовые гуру. А подскажите способ перевода денег с валютной карты украинского банка (укрэксим, в данном случае) на гривневую карту например Монобанка. Спасибо.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:55

  twin написав:Завтра буде невеличкий відскок.


присяд скоріше
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 16:03

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............06.02.2020............07.02.2020
дата розрахунку............05.02.2020............06.02.2020
Євро...............................27,3152.................27,0435
Долар США....................24,7959.................24,5794
После полудня гривна укрепилась еще на 0.4 копейки.
Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. Постояв для приличия 15 минут, начали уверенный спуск. За час прошли 7 копеек, после чего остановились.
Незадолго до 12 отскочили на копейку. После 12 прибавили еще копейку и надолго остановились. Окончание обеденного перерыва, вопреки традициям, не стало поводом для возобновления динамики, только спред сузили сверху на полкопейки. Это может свидетельствовать о присутствии регулятора в не очень свойственное ему время. Учитывая весомое укрепление гривны наполовину за счет вчерашней динамики, это не очень удивляет.
Официальный курс встретили котировками 24.5600 - 24.5800. За день снизились на 5 копеек относительно открытия и на 10 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 26.9641 (-25) -236
2018 - 27.4609 (-28) -288

2017 - 27.2627 (+19)
2016 - 25.9130 (+2)
Наблюдаемое нынче изобилие валюты по-прежнему совпадает с тенденцией предыдущих двух лет.

  kluychkooleg написав:По 25,15 доллар был нужен всем, а по 24,56 уже никому не нужен.
Все, как у перечисных.

Обороты вчерашнего МБ говорят о том, что спрос на валюту не упал, а находится на обычном уровне. Динамика связана с повышением предложения.
Впрочем, соглашусь, что психология руководства юриков мало отличается от психологии физиков.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 16:09

  shatenerbi написав:В том,что гривна девальвировала есть и положительный элемент,некоторые страны специально это делали,как стимул для развития экономики.


Может хватит глупости писать ? Или страны назовете которые "развивают экономику", обваливая свою валюту ?
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 16:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ в январе увеличил резервы на 3,9% – до $26,3 млрд

Международные резервы Украины в январе 2020 года увеличились, по предварительным данным, на 3,9% - до $26,293 млрд, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ) в среду.

Согласно сообщению, увеличение международных резервов до самого высокого уровня с ноября 2012 года обусловлено как успешным размещением правительством еврооблигаций, так и операциями Нацбанка по управлению резервами и на валютном рынке.


Только за первый месяц нового года ЗВР выросли на 1 млрд., что подтверждает неслучаянность продолжающегося тренда на укрепление гривны так и в который раз доказывает неоправданность высокого курса обваленной гривны при барыге.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 16:23

  Hotab написав:Финансовые гуру. А подскажите способ перевода денег с валютной карты украинского банка (укрэксим, в данном случае) на гривневую карту например Монобанка. Спасибо.

Я не гуру. Но если обе карточки ваши то в монобанке есть пункт пополнить свою карту. Там ввести реквизиты валютной и все должно сработать.
CYBOPOB2
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 16:29

  freeze написав:
  Moneta написав:смотрю подкасты Ирины, раскройте тайну какой ник вашего эксперта-гривнеоптимиста на форуме :mrgreen:


Насколько я помню, это разные Ирины :roll:


Так, абсолютно вірно!
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 16:38

  Hotab написав:Финансовые гуру. А подскажите способ перевода денег с валютной карты украинского банка (укрэксим, в данном случае) на гривневую карту например Монобанка. Спасибо.


с карты на карту (валюту) в украине - низя :roll:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 06 лют, 2020 16:41, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 16:40

  CYBOPOB2 написав:
  Hotab написав:Финансовые гуру. А подскажите способ перевода денег с валютной карты украинского банка (укрэксим, в данном случае) на гривневую карту например Монобанка. Спасибо.

Я не гуру. Но если обе карточки ваши то в монобанке есть пункт пополнить свою карту. Там ввести реквизиты валютной и все должно сработать.


А что уже разрешили перекидывать валюту между счетами без конвертации ? :shock:

Я все еще по старинке делаю - Снял в кассе Банка 1 и положил на счет через кассу Банка 2.
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