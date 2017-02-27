Додано: Чет 06 лют, 2020 16:03

kluychkooleg написав: По 25,15 доллар был нужен всем, а по 24,56 уже никому не нужен.

Все, как у перечисных. По 25,15 доллар был нужен всем, а по 24,56 уже никому не нужен.Все, как у перечисных.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з.............06.02.2020............07.02.2020дата розрахунку............05.02.2020............06.02.2020Євро...............................27,3152.................27,0435Долар США....................24,7959.................После полудня гривна укрепилась еще на 0.4 копейки.Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. Постояв для приличия 15 минут, начали уверенный спуск. За час прошли 7 копеек, после чего остановились.Незадолго до 12 отскочили на копейку. После 12 прибавили еще копейку и надолго остановились. Окончание обеденного перерыва, вопреки традициям, не стало поводом для возобновления динамики, только спред сузили сверху на полкопейки. Это может свидетельствовать о присутствии регулятора в не очень свойственное ему время. Учитывая весомое укрепление гривны наполовину за счет вчерашней динамики, это не очень удивляет.Официальный курс встретили котировками 24.5600 - 24.5800. За день снизились на 5 копеек относительно открытия и на 10 копеек относительно вчерашнего закрытия.Этот день в истории:2019 - 26.9641 (-25) -2362018 - 27.4609 (-28) -2882017 - 27.2627 (+19)2016 - 25.9130 (+2)Наблюдаемое нынче изобилие валюты по-прежнему совпадает с тенденцией предыдущих двух лет.Обороты вчерашнего МБ говорят о том, что спрос на валюту не упал, а находится на обычном уровне. Динамика связана с повышением предложения.Впрочем, соглашусь, что психология руководства юриков мало отличается от психологии физиков.