Международные резервы Украины в январе 2020 года увеличились, по предварительным данным, на 3,9% - до $26,293 млрд, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ) в среду.
Согласно сообщению, увеличение международных резервов до самого высокого уровня с ноября 2012 года обусловлено как успешным размещением правительством еврооблигаций, так и операциями Нацбанка по управлению резервами и на валютном рынке.
Только за первый месяц нового года ЗВР выросли на 1 млрд., что подтверждает неслучаянность продолжающегося тренда на укрепление гривны так и в который раз доказывает неоправданность высокого курса обваленной гривны при барыге.
Ну так за перший місяць 2020 взяли близько двох мільярдів доларів кредитів під облігації(12 млрд гривень і 1.2 млрд євро). Один мільярд кредитів осів в ЗВР, інший проїли, але пізніше і те і те доведеться віддавати з відсотками. Перемога, ага
Голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова заявила, що підвищення пенсійного віку - невідворотний процес, за її словами, вирівняти солідарний рівень пенсій можна тільки шляхом збільшення пенсійного віку.
"Наші діти сплачуватимуть податків більше, щоб утримувати тих, хто сплачує податків менше. Не потрібно було ФОП вводити у систему пенсійного забезпечення. Це можна було робити через 10-20 років. У ЄС почали включати самозайнятих у пенсійну систему з 2000-х років, коли стали багатшими.
Зараз маємо ситуацію: або ми залишаємо пенсійний вік, і у нас поступово, не за часів нашого президента, погіршуватиметься ситуація, або ухвалюємо рішення, що з 2023 року збільшуємо пенсійний вік один раз на рік на один місяць", - додала вона.
"Ми попереджаємо нашу молодь: дорогі діти, ми починаємо жити довше, людей похилого віку стає більше. Або ми будемо сідати на плечі платників податку, або зараз робимо накопичувальну систему і вирівнюємо ситуацію.
s0v7a написав:А тут так вітієвато, що я з трудом зрозумів. Як на мене, простіше було б - додали налічки в оббіг!
А никто и не обещал, что будет легко
Это было бы слишком сильное упрощение, что было бы неверно с точки зрения происходящих событий. Наличку никто в оборот не добавлял - оборот сам ее взял. Кстати, переток налички на счета - один из весомых факторов увеличения безналичной части монетарной базы, которой мы обычно оперируем, обзывая ликвидностью. С начала года перетекло более 22 млрд. Это та часть изменения ликвидности, которая не влияет на общее количество доступных для оборота денег.
Отакої. Так надули щоки та навели тінь на плетінь та ще так, що в цьому треба розібратись!
Було таке:"Наличку никто в оборот не добавлял - оборот сам ее взял." Егеж "взяв", прям таки з повітря "взяв". Взяв би він, якби йому не дали!
А може Ви і праві! За готівкові купюри якісь додаткові гроші платять, тому не взяв, а купив. А ось виймають, здається, безкоштовно. Та я в цьому не дока Можете про це розповісти докладніше?
А це, я не знаю що таке - "монетарной базы"! Мабуть Ви мали наувазі грошову(денежная) базу? Будь ласка, розкажіть нам що входить в грошову базу, а що в монетарну!
Не соромьтесь, зробіть огляд! Бо це, мабуть, не тільки мені одному цікаво!
Ну і до валюти.
Вітаюсь совсіма. 17:00 Другий день поспіль гривня дорожчає. Валюта падає десь на 5-7 копійок.
11:00
ВО Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 06 лют, 2020 17:48, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
jump написав:Голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова заявила, що підвищення пенсійного віку - невідворотний процес, за її словами, вирівняти солідарний рівень пенсій можна тільки шляхом збільшення пенсійного віку.
"Наші діти сплачуватимуть податків більше, щоб утримувати тих, хто сплачує податків менше. Не потрібно було ФОП вводити у систему пенсійного забезпечення. Це можна було робити через 10-20 років. У ЄС почали включати самозайнятих у пенсійну систему з 2000-х років, коли стали багатшими.
Зараз маємо ситуацію: або ми залишаємо пенсійний вік, і у нас поступово, не за часів нашого президента, погіршуватиметься ситуація, або ухвалюємо рішення, що з 2023 року збільшуємо пенсійний вік один раз на рік на один місяць", - додала вона.
"Ми попереджаємо нашу молодь: дорогі діти, ми починаємо жити довше, людей похилого віку стає більше. Або ми будемо сідати на плечі платників податку, або зараз робимо накопичувальну систему і вирівнюємо ситуацію.
Протягом 2019 року в Польщі різко зріс відсоток українських трудових мігрантів віком до 25 років.
Такі дані містяться у соціологічному дослідженні Центру східноєвропейських студій Варшавського університету та Центру підтримки мігрантів на ринку праці EWL. Дослідження було презентовано в ході форуму "Україна–Європа" у місті Жешув
Згідно з дослідженням, наймасовішою групою українських трудових мігрантів є люди віком 26-35 років. Втім, їхня частка за рік зменшилася із 35% до 33%.
Натомість різко зросла частка молоді до 36 років – із 21% до 29,2%. Більшість із них приїхали у Польщу невдовзі після закінчення навчання.
Частка мігрантів віком 36-46 років складає 23,1%, а віком 46-55 років – 13,2%. Попри те, що більшість трудових мігрантів – чоловіки, їхня кількість знизилася з 63% до 60%. Одночасно на третину – з 31% до 20,6% – знизилась частка робітників, які не володіють польською мовою.
Ще більші зміни – в очікуваннях рівня заробітної плати. Якщо у 2018 році понад 40% працівників були готові працювати за мінімальну годинну ставку, то у минулому році таких виявилося лише 6%.
Востаннє редагувалось jump в Чет 06 лют, 2020 17:34, всього редагувалось 2 разів.