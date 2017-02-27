RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3815381638173818>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 286
ниже 23
6%
17
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
49
24.51-25.0
12%
34
25.01-25.5
16%
47
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 16:47

  Surfer написав:
НБУ в январе увеличил резервы на 3,9% – до $26,3 млрд

Международные резервы Украины в январе 2020 года увеличились, по предварительным данным, на 3,9% - до $26,293 млрд, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ) в среду.

Согласно сообщению, увеличение международных резервов до самого высокого уровня с ноября 2012 года обусловлено как успешным размещением правительством еврооблигаций, так и операциями Нацбанка по управлению резервами и на валютном рынке.


Только за первый месяц нового года ЗВР выросли на 1 млрд., что подтверждает неслучаянность продолжающегося тренда на укрепление гривны так и в который раз доказывает неоправданность высокого курса обваленной гривны при барыге.


Ну так за перший місяць 2020 взяли близько двох мільярдів доларів кредитів під облігації(12 млрд гривень і 1.2 млрд євро). Один мільярд кредитів осів в ЗВР, інший проїли, але пізніше і те і те доведеться віддавати з відсотками. Перемога, ага
Expert100500
 
Повідомлень: 1
З нами з: 31.01.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 16:51

  Amat написав:
  CYBOPOB2 написав:
  Hotab написав:Финансовые гуру. А подскажите способ перевода денег с валютной карты украинского банка (укрэксим, в данном случае) на гривневую карту например Монобанка. Спасибо.

Я не гуру. Но если обе карточки ваши то в монобанке есть пункт пополнить свою карту. Там ввести реквизиты валютной и все должно сработать.


А что уже разрешили перекидывать валюту между счетами без конвертации ? :shock:
2.


на гривневую карту например Монобанка
CYBOPOB2
 
Повідомлень: 10
З нами з: 17.11.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 16:52

  Hotab написав:Финансовые гуру. А подскажите способ перевода денег с валютной карты украинского банка (укрэксим, в данном случае) на гривневую карту например Монобанка. Спасибо.

Лучше спросить на банковской ветке.
Байки про банки і не тільки....

На вскидку "конвертация в полете" не работает. Нет переводов валютных между физиками.
Думаю надо будет конвертить в Эксиме и гривней гнать на Моню. Ну или любой другой. Там уже без проблем.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2578
З нами з: 09.09.14
Подякував: 895 раз.
Подякували: 1120 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 16:58

  Hotab написав:Финансовые гуру. А подскажите способ перевода денег с валютной карты украинского банка (укрэксим, в данном случае) на гривневую карту например Монобанка. Спасибо.

clientage
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8992
З нами з: 03.11.08
Подякував: 693 раз.
Подякували: 1986 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:21

Голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова заявила, що підвищення пенсійного віку - невідворотний процес, за її словами, вирівняти солідарний рівень пенсій можна тільки шляхом збільшення пенсійного віку.

"Наші діти сплачуватимуть податків більше, щоб утримувати тих, хто сплачує податків менше. Не потрібно було ФОП вводити у систему пенсійного забезпечення. Це можна було робити через 10-20 років. У ЄС почали включати самозайнятих у пенсійну систему з 2000-х років, коли стали багатшими.

Зараз маємо ситуацію: або ми залишаємо пенсійний вік, і у нас поступово, не за часів нашого президента, погіршуватиметься ситуація, або ухвалюємо рішення, що з 2023 року збільшуємо пенсійний вік один раз на рік на один місяць", - додала вона.

"Ми попереджаємо нашу молодь: дорогі діти, ми починаємо жити довше, людей похилого віку стає більше. Або ми будемо сідати на плечі платників податку, або зараз робимо накопичувальну систему і вирівнюємо ситуацію.

Вирівняти солідарний рівень ми можемо тільки шляхом збільшення пенсійного віку", - підкреслила Третьякова.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/6/656756/
jump
 
Повідомлень: 2618
З нами з: 18.08.09
Подякував: 75 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:24

Курси на зараз - майже все червоне

  Сибарит написав:
  s0v7a написав:А тут так вітієвато, що я з трудом зрозумів. :roll:
Як на мене, простіше було б - додали налічки в оббіг!

А никто и не обещал, что будет легко :)

Это было бы слишком сильное упрощение, что было бы неверно с точки зрения происходящих событий. Наличку никто в оборот не добавлял - оборот сам ее взял.
Кстати, переток налички на счета - один из весомых факторов увеличения безналичной части монетарной базы, которой мы обычно оперируем, обзывая ликвидностью. С начала года перетекло более 22 млрд. Это та часть изменения ликвидности, которая не влияет на общее количество доступных для оборота денег.


Отакої. Так надули щоки та навели тінь на плетінь та ще так, що в цьому треба розібратись!

Було таке:"Наличку никто в оборот не добавлял - оборот сам ее взял."
Егеж "взяв", прям таки з повітря "взяв". Взяв би він, якби йому не дали!

А може Ви і праві! За готівкові купюри якісь додаткові гроші платять, тому не взяв, а купив. А ось виймають, здається, безкоштовно. Та я в цьому не дока :oops: Можете про це розповісти докладніше?

А це, я не знаю що таке - "монетарной базы"! Мабуть Ви мали наувазі грошову(денежная) базу? Будь ласка, розкажіть нам що входить в грошову базу, а що в монетарну!

Не соромьтесь, зробіть огляд! Бо це, мабуть, не тільки мені одному цікаво!

Ну і до валюти.

Вітаюсь совсіма.
17:00
Зображення
Другий день поспіль гривня дорожчає. Валюта падає десь на 5-7 копійок.

11:00
Зображення

ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 06 лют, 2020 17:48, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1155
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
2
2
8
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:30

  jump написав:Голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова заявила, що підвищення пенсійного віку - невідворотний процес, за її словами, вирівняти солідарний рівень пенсій можна тільки шляхом збільшення пенсійного віку.

"Наші діти сплачуватимуть податків більше, щоб утримувати тих, хто сплачує податків менше. Не потрібно було ФОП вводити у систему пенсійного забезпечення. Це можна було робити через 10-20 років. У ЄС почали включати самозайнятих у пенсійну систему з 2000-х років, коли стали багатшими.

Зараз маємо ситуацію: або ми залишаємо пенсійний вік, і у нас поступово, не за часів нашого президента, погіршуватиметься ситуація, або ухвалюємо рішення, що з 2023 року збільшуємо пенсійний вік один раз на рік на один місяць", - додала вона.

"Ми попереджаємо нашу молодь: дорогі діти, ми починаємо жити довше, людей похилого віку стає більше. Або ми будемо сідати на плечі платників податку, або зараз робимо накопичувальну систему і вирівнюємо ситуацію.

Вирівняти солідарний рівень ми можемо тільки шляхом збільшення пенсійного віку", - підкреслила Третьякова.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/6/656756/


Це правда. АЛЕ
на лозунгу що це не правильно виграно вибори. Галя або виконуй обіцянку або додому коровам хвости крутити.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15008
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1956 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:32

Українська міграція до Польщі різко помолодшала – дослідженн

Протягом 2019 року в Польщі різко зріс відсоток українських трудових мігрантів віком до 25 років.

Такі дані містяться у соціологічному дослідженні Центру східноєвропейських студій Варшавського університету та Центру підтримки мігрантів на ринку праці EWL. Дослідження було презентовано в ході форуму "Україна–Європа" у місті Жешув

Згідно з дослідженням, наймасовішою групою українських трудових мігрантів є люди віком 26-35 років. Втім, їхня частка за рік зменшилася із 35% до 33%.

Натомість різко зросла частка молоді до 36 років – із 21% до 29,2%. Більшість із них приїхали у Польщу невдовзі після закінчення навчання.

Частка мігрантів віком 36-46 років складає 23,1%, а віком 46-55 років – 13,2%.
Попри те, що більшість трудових мігрантів – чоловіки, їхня кількість знизилася з 63% до 60%. Одночасно на третину – з 31% до 20,6% – знизилась частка робітників, які не володіють польською мовою.

Ще більші зміни – в очікуваннях рівня заробітної плати. Якщо у 2018 році понад 40% працівників були готові працювати за мінімальну годинну ставку, то у минулому році таких виявилося лише 6%.
Востаннє редагувалось jump в Чет 06 лют, 2020 17:34, всього редагувалось 2 разів.
jump
 
Повідомлень: 2618
З нами з: 18.08.09
Подякував: 75 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:33

  jump написав:Вирівняти солідарний рівень ми можемо тільки шляхом збільшення пенсійного віку", - підкреслила Третьякова.

Можно ещё выпилить различные привилегированные касты судейско-ментовско-силовой мафии
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10446
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6545 раз.
Подякували: 2804 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:34

  Вкладчик1234 написав:
  jump написав:Вирівняти солідарний рівень ми можемо тільки шляхом збільшення пенсійного віку", - підкреслила Третьякова.

Можно ещё выпилить различные привилегированные касты судейско-ментовско-силовой мафии


про це ніхто у голос не скаже :?
jump
 
Повідомлень: 2618
З нами з: 18.08.09
Подякував: 75 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3815381638173818>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Rasputin Ioan і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1669, 1670, 1671
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16703 2079429
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 09:28
lrs7719
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6779 1504757
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 00:51
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 35, 36, 37
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
367 63949
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2020 22:30
tumos

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.