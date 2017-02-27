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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 лют, 2020 17:44
Вкладчик1234 написав: jump написав:
Вирівняти солідарний рівень ми можемо тільки шляхом збільшення пенсійного віку", - підкреслила Третьякова.
Можно ещё выпилить различные привилегированные касты судейско-ментовско-силовой мафии
Сами себя выпилят?
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Додано: Чет 06 лют, 2020 17:48
Вкладчик1234 написав: jump написав:
Вирівняти солідарний рівень ми можемо тільки шляхом збільшення пенсійного віку", - підкреслила Третьякова.
Можно ещё выпилить различные привилегированные касты судейско-ментовско-силовой мафии
Ага, взять все и поделить (с) Судья априори не должен получать пенсию бабушки-уборщицы.
Work, save, invest, repeat (c)
Син каже до батька: - Тату! Чорт лізе у хату! - Не біда, синку, аби не москаль
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