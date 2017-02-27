jump написав:Вирівняти солідарний рівень ми можемо тільки шляхом збільшення пенсійного віку", - підкреслила Третьякова.
Можно ещё выпилить различные привилегированные касты судейско-ментовско-силовой мафии
Сами себя выпилят?
Вам, валютным спекулянтам, не стыдно чужие пенсии обсуждать? Вон, заквотированный выше господин Вкладчик вообще уже даже с дивана не встает, гоняя валюту онлайн. Где бабушка на остановке и где этот оптимизатор логистических процессов закупки валюты, ау!
Востаннє редагувалось lawyer23 в Чет 06 лют, 2020 17:56, всього редагувалось 1 раз.
Work, save, invest, repeat (c) Син каже до батька: - Тату! Чорт лізе у хату! - Не біда, синку, аби не москаль
"ДТЕК Енерго" Ахметова отримала 2,5 мільярда прибутку Компанія "ДТЕК Енерго" Ріната Ахметова в 2019 році скоротила чистий прибуток в 1,9 рази в порівнянні з 2018 роком – до 2,55 мільярда гривень.
Про це свідчать дані неаудованої звітності компанії
Дохід "ДТЕК Енерго" в минулому році знизився на 15,4% (на 13,96 млрд грн) – до 76,83 млрд грн, валовий прибуток – на 35,5% (на 6,83 млрд грн), до 12,43 млрд грн.
Як уточнили в компанії, погіршення фінансового результату пов'язане зі зниженням виробництва електроенергії в четвертому кварталі на 40% в порівнянні з жовтнем-груднем 2018 року, а також з наявністю заборгованості ДП "Енергоринок" в розмірі 6,8 млрд грн.
У той же час завдяки зміцненню гривні "ДТЕК Енерго" на курсових різницях заробила 6,6 млрд грн, що на 6,1 млрд грн перевищує показник 2018 року.
Інвестиції в розвиток виробництва в 2019 році становили 5,2 млрд грн, виплати в центральний і місцеві бюджети – 14,5 млрд грн.