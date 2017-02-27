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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3815381638173818

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 286
ниже 23
6%
17
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
49
24.51-25.0
12%
34
25.01-25.5
16%
47
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:44

  Вкладчик1234 написав:
  jump написав:Вирівняти солідарний рівень ми можемо тільки шляхом збільшення пенсійного віку", - підкреслила Третьякова.

Можно ещё выпилить различные привилегированные касты судейско-ментовско-силовой мафии

Сами себя выпилят?
komp
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:48

  Вкладчик1234 написав:
  jump написав:Вирівняти солідарний рівень ми можемо тільки шляхом збільшення пенсійного віку", - підкреслила Третьякова.

Можно ещё выпилить различные привилегированные касты судейско-ментовско-силовой мафии


Ага, взять все и поделить (с) Судья априори не должен получать пенсию бабушки-уборщицы.
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Син каже до батька: - Тату! Чорт лізе у хату! - Не біда, синку, аби не москаль
lawyer23
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Первый написав:АЛЕ
на лозунгу що це не правильно виграно вибори. Галя або виконуй обіцянку або додому коровам хвости крутити.

наоборот.
Чем больше избирателей наконец допрут, что популистические предвыборные обещания = обман, тем лучше.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:54

  komp написав:
  Вкладчик1234 написав:
  jump написав:Вирівняти солідарний рівень ми можемо тільки шляхом збільшення пенсійного віку", - підкреслила Третьякова.

Можно ещё выпилить различные привилегированные касты судейско-ментовско-силовой мафии

Сами себя выпилят?


Вам, валютным спекулянтам, не стыдно чужие пенсии обсуждать? Вон, заквотированный выше господин Вкладчик вообще уже даже с дивана не встает, гоняя валюту онлайн. Где бабушка на остановке и где этот оптимизатор логистических процессов закупки валюты, ау! :twisted:
Востаннє редагувалось lawyer23 в Чет 06 лют, 2020 17:56, всього редагувалось 1 раз.
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Син каже до батька: - Тату! Чорт лізе у хату! - Не біда, синку, аби не москаль
lawyer23
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:54

"ДТЕК Енерго" Ахметова отримала 2,5 мільярда прибутку
Компанія "ДТЕК Енерго" Ріната Ахметова в 2019 році скоротила чистий прибуток в 1,9 рази в порівнянні з 2018 роком – до 2,55 мільярда гривень.

Про це свідчать дані неаудованої звітності компанії

Дохід "ДТЕК Енерго" в минулому році знизився на 15,4% (на 13,96 млрд грн) – до 76,83 млрд грн, валовий прибуток – на 35,5% (на 6,83 млрд грн), до 12,43 млрд грн.

Як уточнили в компанії, погіршення фінансового результату пов'язане зі зниженням виробництва електроенергії в четвертому кварталі на 40% в порівнянні з жовтнем-груднем 2018 року, а також з наявністю заборгованості ДП "Енергоринок" в розмірі 6,8 млрд грн.

У той же час завдяки зміцненню гривні "ДТЕК Енерго" на курсових різницях заробила 6,6 млрд грн, що на 6,1 млрд грн перевищує показник 2018 року.

Інвестиції в розвиток виробництва в 2019 році становили 5,2 млрд грн, виплати в центральний і місцеві бюджети – 14,5 млрд грн.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:56

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:Финансовые гуру. А подскажите способ перевода денег с валютной карты украинского банка (укрэксим, в данном случае) на гривневую карту например Монобанка. Спасибо.


с карты на карту (валюту) в украине - низя :roll:

Если обе карты Привата, то можно...
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:05

lawyer23, только "спекулянты" ведут свою деятельность на свой страх и риск, и могут минусануть, и пенсия им светит (или не светит) на общих основаниях.

А силовая-чиновничья мафия может делать что хочет, и содержание будет получать по высшему разряду, независимо от результатов работы. Достаточно всем выплачивать пенсию на общих основаниях, например
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:08

  Вкладчик1234 написав:lawyer23, только "спекулянты" ведут свою деятельность на свой страх и риск, и могут минусануть, и пенсия им светит (или не светит) на общих основаниях.

А силовая-чиновничья мафия может делать что хочет, и содержание будет получать по высшему разряду, независимо от результатов работы. Достаточно всем выплачивать пенсию на общих основаниях, например

Дефіцит Пенсійного фонду спровокували виплати силовикам – експерти.
https://www.segodnya.ua/ua/economics/en ... 98162.html
Ах, да, платите налоги. Надо же здоровым быкам в 38 лет на пенсию идти.

З.Ы. Сегодня на Радужном опять не видел никаких шевелений.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:33

  lawyer23 написав:
  Вкладчик1234 написав:Можно ещё выпилить различные привилегированные касты судейско-ментовско-силовой мафии

Судья априори не должен получать пенсию бабушки-уборщицы.



То-то ник у вас lawyer, а не cleaning_manager :-D
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:54

Интересно, Миняйло ушел ниже межбанка уже на 13-14 копеек.... аднака...

ПДВ сегодня немного налили.

П.С, Нерезы вчера купили из общего объема 2,1 млрд, скромно, всего 0,4 млрд.
Живите своим умом!
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