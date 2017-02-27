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Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3817381838193820>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 287
ниже 23
6%
17
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
49
24.51-25.0
12%
35
25.01-25.5
16%
47
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 19:47

АБСОЛЮТНАЯ ПРАВДА!!!!!!

Кто виноват в том, что в январе 2020 году госбюджет Украины оказался с "дыркой" 18 млрд грн


плюсуйте!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 19:52

proftpd66

кто то еще смотрит и читает охрименко? :lol:
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 19:56

  jump написав:Голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова заявила, що підвищення пенсійного віку - невідворотний процес, за її словами, вирівняти солідарний рівень пенсій можна тільки шляхом збільшення пенсійного віку.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/6/656756/

Дуже розумна жінка, між іншим, виділяється серед інших голів комітетів. Намагається все робити "по науці", вникає в усі найважливіші питання, досвідчена, знаходиться дійсно на СВОЄМУ місці.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 19:57

proftpd66
Да не тащите сюда Охри
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:03

  fin написав:А было бы неплохо, если б курс устаканился на па22-23 на весь год. Это ж как можно было бы почти нахаляву затариться Франклинами и Грантами! Всеравно в будующем доллар будет мягко говоря за 30.

Жить мечтой о накоплении валюты - похоже на строительство светлого будущего, которое старшее поколение уже проходило.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:07

  fin написав:Помню когда еще был курсантом военного училища

Какого именно? :wink:
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:24

  Вкладчик1234 написав:
  jump написав:Вирівняти солідарний рівень ми можемо тільки шляхом збільшення пенсійного віку", - підкреслила Третьякова.

Можно ещё выпилить различные привилегированные касты судейско-ментовско-силовой мафии

Не поможет. Пенсии свыше 10 тыс - у 2.3% пенсионеров (их средняя пенсия 12917)
Вот и считайте.
https://www.pfu.gov.ua/content/uploads/ ... 2020-2.jpg
Кстати, прикинул медианную пенсию - она примерно 2400.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:26

  Starikan написав:
  fin написав:А было бы неплохо, если б курс устаканился на па22-23 на весь год. Это ж как можно было бы почти нахаляву затариться Франклинами и Грантами! Всеравно в будующем доллар будет мягко говоря за 30.

Жить мечтой о накоплении валюты - похоже на строительство светлого будущего, которое старшее поколение уже проходило.



Вследствии укрепления доллара при плане доходов на 2019 - 1033 млрд, смогли собрать только 998 , да и то, под конец года Нафтогаз выплатил прибыль наперед 7 млрд, и газ растаможил заранее.

План поступлений в бюджет в этом году 1093 - при курсе 27.
При курсе 22-23 , поступления будут меньше чем в этом году.

НБУ если курс будет дальше укрпеляться ( правда не ясно за счет чего ) ставку может вообще до 5-7% снизить.

Только потом в нашей недоделанной экономике,это как шаааааарахнет, что мало не покажется.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fler написав:знаходиться дійсно на СВОЄМУ місці

таки да, кому еще более кошерному быть на месте по геноциду украинцев? и ник fler и поведение в том же стиле :) все видно - даже наигранная мова не прикрывает.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lawyer23 написав:Ага, взять все и поделить (с) Судья априори не должен получать пенсию бабушки-уборщицы.

По принципам, критериям и нравам хитрожопо-хохляндского общества конечно не должен, судья серьёзный человек, вопросы решает, олигархо-чиновьечему сословию опу вылизывает за хорошее вознаграждение, имеет доступ к богоизбранным.
А бабушка из сословия гоев, она должна их обслуживать за копейки и сдохнуть в нищите и болезнях. И её дети и внуки повторят этот путь, или если сильно борзые станут мясом и торпедами в играх богоизбранных - тогда поимеют побольше, правда на крови своих соплеменников, но какого хитрожопого хохла это смущало? Правда?
Только интересно другое где тут СОЛИДАРНАЯ пенсия? Где солидарность, где нация? Я должен отдать деньги на прокорм судьи с пенсией 50.000 грн., а своему папе, с пенсией 1800, сказать что я тебе помочь не могу? Это справедливость?
Недавно в компании с таким пенсионером в шутку об этом спросил, он в шутку ответил - можешь не давать, но тогда его сын(действующий судья) меня может и закрыть)))
Это справедливость?
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