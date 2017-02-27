Додано: Чет 06 лют, 2020 20:36

lawyer23 написав: Ага, взять все и поделить (с) Судья априори не должен получать пенсию бабушки-уборщицы. Ага, взять все и поделить (с) Судья априори не должен получать пенсию бабушки-уборщицы.

По принципам, критериям и нравам хитрожопо-хохляндского общества конечно не должен, судья серьёзный человек, вопросы решает, олигархо-чиновьечему сословию опу вылизывает за хорошее вознаграждение, имеет доступ к богоизбранным.А бабушка из сословия гоев, она должна их обслуживать за копейки и сдохнуть в нищите и болезнях. И её дети и внуки повторят этот путь, или если сильно борзые станут мясом и торпедами в играх богоизбранных - тогда поимеют побольше, правда на крови своих соплеменников, но какого хитрожопого хохла это смущало? Правда?Только интересно другое где тут СОЛИДАРНАЯ пенсия? Где солидарность, где нация? Я должен отдать деньги на прокорм судьи с пенсией 50.000 грн., а своему папе, с пенсией 1800, сказать что я тебе помочь не могу? Это справедливость?Недавно в компании с таким пенсионером в шутку об этом спросил, он в шутку ответил - можешь не давать, но тогда его сын(действующий судья) меня может и закрыть)))Это справедливость?