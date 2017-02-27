АБСОЛЮТНАЯ ПРАВДА!!!!!!
Кто виноват в том, что в январе 2020 году госбюджет Украины оказался с "дыркой" 18 млрд грн
плюсуйте!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 лют, 2020 19:47
АБСОЛЮТНАЯ ПРАВДА!!!!!!
Кто виноват в том, что в январе 2020 году госбюджет Украины оказался с "дыркой" 18 млрд грн
плюсуйте!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Чет 06 лют, 2020 19:52
proftpd66
кто то еще смотрит и читает охрименко?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Чет 06 лют, 2020 19:56
Дуже розумна жінка, між іншим, виділяється серед інших голів комітетів. Намагається все робити "по науці", вникає в усі найважливіші питання, досвідчена, знаходиться дійсно на СВОЄМУ місці.
Додано: Чет 06 лют, 2020 19:57
proftpd66
Да не тащите сюда Охри
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:03
Жить мечтой о накоплении валюты - похоже на строительство светлого будущего, которое старшее поколение уже проходило.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:07
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:24
Не поможет. Пенсии свыше 10 тыс - у 2.3% пенсионеров (их средняя пенсия 12917)
Вот и считайте.
Кстати, прикинул медианную пенсию - она примерно 2400.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:26
Вследствии укрепления доллара при плане доходов на 2019 - 1033 млрд, смогли собрать только 998 , да и то, под конец года Нафтогаз выплатил прибыль наперед 7 млрд, и газ растаможил заранее.
План поступлений в бюджет в этом году 1093 - при курсе 27.
При курсе 22-23 , поступления будут меньше чем в этом году.
НБУ если курс будет дальше укрпеляться ( правда не ясно за счет чего ) ставку может вообще до 5-7% снизить.
Только потом в нашей недоделанной экономике,это как шаааааарахнет, что мало не покажется.
Живите своим умом!
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
По принципам, критериям и нравам хитрожопо-хохляндского общества конечно не должен, судья серьёзный человек, вопросы решает, олигархо-чиновьечему сословию опу вылизывает за хорошее вознаграждение, имеет доступ к богоизбранным.
А бабушка из сословия гоев, она должна их обслуживать за копейки и сдохнуть в нищите и болезнях. И её дети и внуки повторят этот путь, или если сильно борзые станут мясом и торпедами в играх богоизбранных - тогда поимеют побольше, правда на крови своих соплеменников, но какого хитрожопого хохла это смущало? Правда?
Только интересно другое где тут СОЛИДАРНАЯ пенсия? Где солидарность, где нация? Я должен отдать деньги на прокорм судьи с пенсией 50.000 грн., а своему папе, с пенсией 1800, сказать что я тебе помочь не могу? Это справедливость?
Недавно в компании с таким пенсионером в шутку об этом спросил, он в шутку ответил - можешь не давать, но тогда его сын(действующий судья) меня может и закрыть)))
Это справедливость?
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